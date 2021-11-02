Автобус выехал на тротуар и снес несколько столбиков: во Львове во время движения умер водитель маршрутки (фото)

Автобус выехал на тротуар и снес несколько столбиков: во Львове во время движения умер водитель маршрутки (фото)

Потерпевшего пытались реанимировать очевидцы, однако он скончался.

Во Львове на проспекте Чорновола во вторник, 2 ноября, внезапно скончался водитель маршрутки №47А.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По предварительным данным 55-летнему водителю внезапно стало плохо. Поэтому автобус с пассажирами выехал на тротуар и снес несколько металлических столбиков. Потерпевшего пытались реанимировать очевидцы, однако он скончался.

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий в комментарии ТСН.ua подтвердила эту информацию.

"По предварительной информации, водителю стало плохо. Он скончался на месте до приезда скорой", — сообщила Екатерина Рыбий.

Напомним, во Львове задымился автобус с пассажирами.

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