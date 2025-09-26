Автоматический военный учет и массовые штрафы: адвокат предупредила мужчин 25–60 лет

Если за нарушения военного учета будут штрафовать, то адвокат прогнозирует массовые обжалования выписанных штрафов.

Правительство нормировало экспериментальную автоматическую постановку и снятие с военного учета. В Минобороны говорят, что теперь мужчины в возрасте 25–60 лет, не стоящие на военном учете, будут поставлены на него автоматически.

Что это значит для граждан, ТСН.ua разъяснила адвокат Тамила Алексик, специализирующаяся на вопросах мобилизации.

Откуда будут брать информацию о мужчинах?

Эксперт отмечает, что внесению изменений в постановление о порядке ведения военного учета предшествовало принятие постановления №932 «О реализации экспериментально проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах» (16 августа 2024 года), а также изменения в постановление №552 (апрель 2025 года).

«Сейчас автоматизация постановки на военный учет касается мужчин от 25 до 60 лет. В изменениях в постановление говорится, что дальнейшее внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и взятие на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые на таком учете не состоят, осуществляется путем электронного информационного взаимодействия. То есть информацию о мужчинах указанного возраста будут получать из Единого государственного демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС, других информационных систем, реестров и баз, в том числе информации, содержащейся в банках», — рассказывает Тамила Алексик.

На военный учет от 16 лет

Она добавляет, что в дальнейшем изменения будут относиться и к младшей группе мужчин — 16–24 лет.

«Это предусмотрено постановлением №932. Сейчас юноши до 17 лет должны предоставить информацию о себе до 31 июля каждый год через „Резерв+“ и лично не появляться в ТЦК. В дальнейшем это тоже планируется делать автоматически — только уже с 16 лет», — говорит адвокат.

Найдут даже за границей

Таким образом, впоследствии на военный учет украинцы будут ставать автоматически от 16 до 60 лет.

«Автоматическая постановка на военный учет касается всех мужчин, даже тех, кто сейчас легально находится за границей. Если они выехали официально, то в системе „Оберіг“ будет информация о дате выезда и данных загранпаспорта. Более того, в постановлении №932 четко расписано, какая информация будет содержаться в реестре военнообязанных: там будут все сведения, даже фото человека», — добавляет Тамила Алексик.

«Невидимки» станут видимы

То есть если человеку удавалось каким-то образом четыре года войны где-то прятаться и не становиться на военный учет, быть «невидимкой», то дальше такого уже не будет.

«Думаю, что изменения направлены как раз на тех, “кто скрывался” или не стал на военный учет по разным причинам. Например, был снят с учета и не стал заново, или был исключен из военного учета, но не в связи с состоянием здоровья, а переехал на другое место жительства и там на учет не стал», — говорит адвокат.

Она отмечает, что информация о таких мужчинах будет подтягиваться автоматически.

«Все украинцы есть в Демографическом реестре независимо мужчина это или женщина. У нас у всех есть паспорта граждан Украины, у многих есть загранпаспорта, многие зарегистрированы в „Дії“, почти все пользуются банковскими карточками, поэтому эта информация будет автоматически подтягиваться. Понятно, что здесь возникает вопрос законности — возможно ли делать это без согласия лица, например, ксательно банковской тайне, но если все уже доведено до такого уровня, когда запускается в работу, то этот экспериментальный проект уже проверен и работает», — подчеркивает Тамила Алексик.

Будут ли массовые рассылки штрафов?

Мы поинтересовались у адвоката, действительно ли мужчинам в возрасте 25–60 лет, которые не посещали ТЦК и не имеют приложения «Резерв+», но были добавлены в реестр «Оберег», могут автоматически поступать сообщения о штрафах от 17 до 25,5 тысяч гривен.

«Я не удивлюсь, если такое произойдет. Потому что сейчас большое количество людей, которые не состояли на учете, будут на него автоматически поставлены. И штрафы могут быть массовыми, но каждую ситуацию следует рассматривать отдельно», — объясняет Тамила Алексик.

Она отмечает, что при этом процедура выписки штрафов будет как раньше. И напоминает, что административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения.

То есть, у человека может появиться статус «в розыске» в «Резерве+», и затем он может заплатить штраф.

«Или человек будет иметь право обжаловать такое решение. У мужчины может быть уважительная причина не посещения ТЦК или отсутствия „Резерва+“. К примеру, у человека есть телефон, но он еще кнопочный, таких людей, кстати, очень много, особенно по селам», — говорит Тамила Алексик.

Обжалование штрафов будут массовыми

Она рассказывает, что в ее практике был случай, когда мужчина уехал за границу и сообщил ТЦК о своем выезде.

«Но у мужчины нет на телефоне „Резерв+“. Такая категория людей тоже есть. Поэтому если будет штраф, нужно смотреть, как он был применен. Если автоматически, и, скорее всего, так оно и будет, тогда нужно смотреть, можно ли его обжаловать. Потому что на не загрузку приложения „Резерв+“ тоже может быть уважительная причина — у человека просто нет денег на определенную модель телефона или мужчина принципиально не пользуется телефоном и физически не может загрузить приложение „Резерв+“. Поэтому я думаю, что будут массовые обжалования выписанных штрафов», — заключает Тамила Алексик.

