Автоматическое взыскания долгов с банковских счетов: как и когда будет работать новая система

Автоматическое взыскания долгов с банковских счетов: как и когда будет работать новая система

Украинцам будут блокировать счета в банке только по решению суда.

Со вторника, 6 июля, вступил в силу приказ Министерства юстиции, который позволяет исполнительной службе автоматически снимать средства с банковских счетов украинский, что оплатить их долги за коммуналку или штрафы за нарушение правил дорожного движения. Однако, как сообщили в Минюсте, эта процедура все еще находится на доработке. Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Как стало известно, рабочая группа с участием представителей банков, министерства юстиции и экспертов сейчас работает над тем, чтобы сделать процедуру автоматического списания максимально понятной.

Банкиры объясняют, что подобная система взыскания долгов по решению суда существовала и раньше. Теперь она должна стать современней и быстрее. "Банки обязаны арестовывать счета, если есть постановление суда, так было и раньше. Просто в бумажном варианте это растягивалось на месяцы", — объясняет пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

До введения автоматической процедуры взыскания долгов после решения суда исполнительная служба начинала производство и посылала в банк бумажные документы, согласно которым должнику блокировали счета. Пересылка документации могла продолжаться неделями или даже месяцами. Такая же бумажная волокита ждала впоследствии должника: он должен был подать подтверждение в бумажной форме об оплате, дождаться письменного ответа и только после этого снова пользоваться своим счетом в банке.

"Из-за штраф в 250 гривен человек мог ждать разблокировки счетов до двух месяцев", — отметил представитель ПриватБанка.

Отныне заблокировать счета должника в банке можно будет автоматически с помощью электронных средств связи, но также только после решения суда, в котором, кстати, должна быть указана и сумму взыскания. Это может быть только часть зарплаты или средств на депозите или текущем счету. Для небольших штрафов или долгов автоматическая система позволит блокировать только четко определенную сумму, а не все средства на счету, как было раньше.

Важным нюансом является то, что должник не всегда может быть информированным, что стал фигурантом судебного дела, поскольку теперь в суде существует упрощенное производство по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги, которое позволяет не вызывать в суд обе стороны процесса. Таким образом человеку могут автоматически списать долг, о котором она не знает, считает несправедливым и не имел возможность обжаловать.

Как считает юрист Андрей Шабельников, при введении автоматического взыскания долгов нужно четко зафиксировать положение о том, что должник должен быть ознакомлен с судебным решением, получить постановление суда. Ведь в случае неправомерного списания средств должник может обратиться с иском в суд.

Пока еще далеко не все украинские банки подключиться к автоматической системе взыскания долгов. Из 73 банковских учреждений, работающих в стране, только 7 интегрированы полностью, а еще 44 тестируют новую систему. Правда, согласно распоряжению Нацбанка такое новшество должны будут ввести в каждом банковском учреждении. Только вот точной даты запуска новой системы пока нет.

Новости Украины: вступил в силу приказ исполнительной службы об автоматическом списании долгов

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