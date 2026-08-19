Автомобиль сбил людей на остановке: стали известны новые подробности кровавого ДТП в Киеве (фото, видео)

Место ДТП в Киеве / © ТСН

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В Киеве 23-летний водитель врезался в маршрутку и вылетел на обочину — прямо на остановку общественного транспорта. Двое погибли, четверо пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Все подробности расскажет корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.

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Смертельный маневр и первые минуты после столкновения

На Чоколовском бульваре черный Volkswagen пытался проскочить между маршруткой и белой машиной. Однако резкий маневр не удался: зацепив маршрутный автобус, «гонщик» вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей.

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На месте аварии врачи из нескольких бригад скорой помощи оказывали первую медицинскую помощь. Четырех пострадавших доставляют в больницы, один из сбитых пешеходов находится в тяжелом состоянии. Двух женщин спасти не удалось — они скончались на месте.

Разбитый Volkswagen сбил людей, металлическую конструкцию остановки и остановился лишь через несколько метров на дорожке местного парка. 23-летний водитель был трезв, заявляют в полиции.

«Правоохранители проверили водителя с помощью прибора «Драгер» — он оказался трезвым. Водителя задержали в соответствии со статьёй, возбуждено уголовное дело», — сообщила пресс-секретарь Соломенского УП ГУНП в г. Киеве Мария Бакарджиева.

Повторение трагедии и реакция МВД

Полтора месяца назад в 400 метрах от места этой аварии произошло ещё одно громкое ДТП, в котором погибли четверо человек (в том числе 12-летний мальчик) и ещё трое получили травмы. Тогда легковой автомобиль на большой скорости врезался в подземный переход. Водитель также был трезв, однако неоднократно получал штрафы за превышение скорости.

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На новое смертельное ДТП отреагировал министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

Глава МВД напомнил, что в ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть законопроект об ужесточении ответственности за систематическое превышение скоростного режима.

Кроме того, уже с четверга на дороги столицы выйдут полицейские автомобили «Фантом», которые будут фиксировать нарушителей непосредственно во время движения, а на украинских автодорогах начнут работать десятки новых камер автоматической фиксации скорости.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 19 АВГУСТА | 103 ГЕРОЯ ДОМА! СКАНДАЛЬНОЕ ДЕЛО НАБУ! МАССТАБНОЕ ДТП!

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