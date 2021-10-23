Автомобиль в подарок: за неделю зрители "1+1" собрали миллион гривен на благотворительный проект

Собранные средства будут направлены на приобретение оборудования для отделения акушерской кардиологии Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.
За шесть дней зрители "1+1" перечислили один миллион гривен для спасения жизней новорожденных и их мам. Все это — в рамках благотворительной дела "Твоя мрія".
Об этом 23 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Больше всего единовременно перечисляли три тысячи гривен.
Благотворительное дело продлится до 15 декабря включительно. Каждый взнос — от 200 гривен — пойдет на приобретение оборудования для отделения акушерской кардиологии Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.
За добрые дела от шоу "Твій день" на "1+1" еще и можно получить благотворительный подарок. Ведь компьютерная программа среди всех, кто присоединится, методом случайных чисел выберет счастливчика, который станет владельцем маленькой красной машины.
Подробные условия благотворительного проекта читайте по этой ссылке.