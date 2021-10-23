"Твой день" дарит авто / пресс-служба канала "1+1"

Автомобиль в подарок: за неделю зрители "1+1" собрали миллион гривен на благотворительный проект

Автомобиль в подарок: за неделю зрители "1+1" собрали миллион гривен на благотворительный проект

Собранные средства будут направлены на приобретение оборудования для отделения акушерской кардиологии Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

За шесть дней зрители "1+1" перечислили один миллион гривен для спасения жизней новорожденных и их мам. Все это — в рамках благотворительной дела "Твоя мрія".

Об этом 23 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Больше всего единовременно перечисляли три тысячи гривен.

Благотворительное дело продлится до 15 декабря включительно. Каждый взнос — от 200 гривен — пойдет на приобретение оборудования для отделения акушерской кардиологии Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

За добрые дела от шоу "Твій день" на "1+1" еще и можно получить благотворительный подарок. Ведь компьютерная программа среди всех, кто присоединится, методом случайных чисел выберет счастливчика, который станет владельцем маленькой красной машины.

Подробные условия благотворительного проекта читайте по этой ссылке.

Новости Украины: благотворительное дело "Твоя мечта" - за 6 дней зрители перечислили миллион гривен

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