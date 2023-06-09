Автомобили, дома и взрывчатка в море: волна из разрушенной ГЭС добралась до пляжей Одесчины

Камышовые островки, изуродованная бытовая техника, разбитые автомобили и даже части домов - все это принесла к одесскому берегу большая вода из Каховского водохранилища. Гигантская волна больше суток выносит обломки к Черному морю. Купаться в нем, подчеркивают специалисты, сейчас смертельно опасно, потому что течение выбрасывает на берег еще и российские мины. Если до теракта на Каховской дамбе одесситы надеялись на открытие некоторых участков пляжей – теперь надежда на это тает на глазах, говорится в ТСН.

Уже второй день подряд одесситы с ужасом смотрят на море. Мимо пляжа проплывают крыши домов, полуразрушенные железные конструкции, мусор – все то, что большая вода смыла на своем пути. “Больно, страшно, и это все же не очистится за один день, это годами все будет. Вот так взять и уничтожить. Такое могут сделать только изверги”, - говорят местные.

“Для меня большой шок, я в первый раз пришла и увидела. Сначала не поняла, что это, а сейчас… Это большая трагедия”, - добавляют люди.

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О черноморском бычке, мидии и креветке придется надолго забыть, говорят одесситы. Загрязненная вода сделает рыбу ядовитой. “Люблю бычка ловить нашего, черноморского. Я сегодня поехал, увидел этот кошмар и понял – это на год можно забыть, если не больше. Это все будет биоразложение на дне проходить дальше, даже если вода сверху очищена, а на дне остатки, илистые отложения”, - говорят одесситы.

На одном из пляжей из воды выловили испуганную и обессиленную собаку, она едва держалась на доске, очевидно, так проплыла много километров.

А еще большая вода принесла мины, которыми оккупанты минировали берег Днепра, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. "Те, что они использовали - это мина типа ЯРМ, она небольшого размера, похожа на трехлитровый газовый баллон с такой крестовиной сверху, и ее опасность заключается в том, что, во-первых, она маленькая, ее не так видно, как морскую мину", - объясняют военные.

В этой мине - три килограмма тротила, поэтому отдыхающим советуют быть очень осторожными. "Не игнорировать меры безопасности, не игнорировать предупредительные надписи, не игнорировать, если есть заграждения, которые не позволяют пройти, не игнорировать военных или представителей полиции, которые просят не заходить туда", - добавляют военные.

О частичном открытии пляжей, которое власти анонсировали весной, сейчас речь не идет. Турбизнес делает ставку на бассейны, потому что в грязное море сейчас нельзя.

Чтобы выяснить, как сильно загрязнилось море, специалисты каждый день отбирают образцы воды. Результаты обещают обнародовать в ближайший понедельник.

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