Автономное отопление в квартире: как безопасно обогреть жилье при -20°C

Реально ли оборудовать квартиру в многоэтажке Киева автономным отоплением

Реклама

В Киеве из-за массированного ракетно-дронового удара России по ТЭЦ более тысячи многоквартирных домов остались без тепла. Централизованное теплоснабжение отсутствует во многих многоэтажках Дарницкого и Днепровского районов. Пока неизвестно, как быстро коммунальщики восстановят подачу тепла.

ТСН.ua выяснял, реально ли оборудовать квартиру в многоэтажке автономным отоплением и насколько это безопасно.

«Автономка» вместо батарей: опыт киевлян

Жители многоэтажек рассказывают, что находиться в холодных квартирах невозможно, поэтому решаются на установку автономных систем обогрева — бензиновых или дизельных обогревателей, работающих по принципу обогрева автомобиля, то есть за счет выгорания топлива.

Реклама

Судя по количеству сообщений в Сети, такими устройствами жители Киева пользуются уже давно, в основном для обогрева частных домов и других помещений, а после массового отключения тепла увеличивается количество установок такого оборудования и в квартирах многоэтажек.

«Установили дизельный обогреватель. Пришлось долбить стену, чего я очень не хотела, но вариантов не было, чтобы быстро и не за все деньги мира», — пишет киевлянка Богдана.

Она указывает на минусы оборудования — от устройства чувствуется специфический химический запах. Но люди, уже давно пользующиеся обогревателями, пишут, что это пройдет через пару дней. Главное — во время эксплуатации очень тщательно следить за устройством, а для собственной безопасности советуют обязательно приобрести датчик угарного газа.

Цена вопроса и технические характеристики

По словам Игоря Молодана, эксперта по вопросам безопасности, если рассматривать установку автономной системы отопления в квартире многоэтажки именно для выживания в сильный мороз, то это вполне реально сделать. Тем более если человек знает, как это выполнить безопасно.

Реклама

Стоимость автомобильного обогревателя на дизельном или бензиновом топливе составляет 5-6 тысяч гривен. Также требуется аккумулятор (от 1000–1200 грн) плюс расходы на топливо.

«Выхлопные газы через гофру выводятся наружу, устройство включается — работает и обогревает квартиру. Температура составит +25+30 °C. Есть мощные обогреватели, которые могут греть помещение площадью до 100 квадратных метров», — рассказывает Игорь Молодан, эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб».

К этому он добавляет, что стандартная комната в киевских квартирах имеет площадь 18 «квадратов». Ее можно обогреть менее мощным обогревателем. Само устройство небольшое. Есть обогреватели, работающие на бензине, дизеле или газе. По словам эксперта, бензиновый может потреблять в час 100-150 г горючего.

Дизельный и бензиновый обогреватель: как не отравиться угарным газом

Эксперт подчеркивает, что дизельный обогреватель значительно безопаснее генератора или буржуйки на дровах в условиях многоэтажки. Но подчеркивает, что следует быть очень внимательным к тому, как обустроена система отвода выхлопных газов. Следует следить, чтобы металлическая труба не контактировала с легковоспламеняющимися материалами.

Реклама

«Конечно, нужно все продумать и быть максимально осторожным во время эксплуатации такого устройства. Проложить гофру так, чтобы из помещения выходили выхлопные газы. Или выбрать место в квартире поближе к балкону или окну, где можно пробить отверстие на улицу. В машинах люди же греются, и это вполне безопасно — даже можно ночевать с включенным обогревателем», — объясняет эксперт.

Пользователи предостерегают: из-за прямых порывов ветра продукты сгорания могут попасть в помещение, и тогда люди окажутся в смертельной опасности. Особо осторожными следует быть во время сна. Киевляне советуют выключать устройство, когда хозяева уходят из дома или ложатся спать, а также регулярно чистить оборудование. Из-за длительного использования отверстие, из которого будет выходить угарный газ, может почернеть, а слишком чувствительные соседи многоэтажки могут жаловаться на дым. Кстати, шум от обогревателя незначителен и соседям он мешать не будет.

ГСЧС: риски и предостережения

В ГСЧС Киева говорят, что не могут запретить гражданам использовать такое оборудование для обогрева помещений, но подчеркивают, что оно не является безопасным, прежде всего из-за угарного газа от него.

«Такое оборудование не предусмотрено для использования в квартирах. Потому что речь идет об использовании топлива в квартире, где живут люди. К использованию дизельных обогревателей очень много вопросов. Одно дело — электрические обогреватели, а когда речь идет о сжигании в квартире горючего — это совсем другое», — объясняют в ГСЧС Киева.

Реклама

В качестве примера указывают на использование генераторов в пунктах обогрева, развернутых по городу. Спасатели их постоянно обслуживают — осматривают, заправляют горючим, ремонтируют. Они находятся под постоянным наблюдением специалистов. И генераторы работают на открытом воздухе на определенном расстоянии от палаток, где находятся люди.

«А кто будет проверять топливную систему дизельного обогревателя в квартире на герметичность? Это очень важно, поскольку одно из правил эксплуатации данного устройства указывает, что выход отходящих газов должен быть подключен к месту с естественной вентиляцией вне транспортного средства, чтобы избежать отравления угарным газом. И трубу с выхлопными газами запрещено устанавливать против ветра», — отмечают спасатели.

Именно это и есть самая большая опасность. Жители установили дизельный обогреватель. Проложили гофру с угарным газом и сделали для этого отверстие на балконе или пробили дыру в стене. Но никто не гарантирует, что не будет встречного ветра, который будет просто задувать угарный газ и наполнять им квартиру.

«Есть высокая опасность использования такого устройства. Кроме других требований, нужно контролировать еще и направление ветра. Поэтому много вопросов к использованию такого устройства в условиях квартиры, где живут люди. Извините, но для согревания квартиры можно и костер развести, но будет ли это безопасно?» — отмечают в столичной ГСЧС.

Реклама

Там согласны, что дизельные обогреватели могут спасать киевлян от холода, но предостерегают об опасности. В качестве примера приводят использование дизельных генераторов.

«До прошлого года не существовало правил пожарной безопасности по использованию дизельных генераторов и их размещению. Ибо не было спроса. Сейчас все изменилось, и правила появились. Так что вполне возможно, что так может быть и с обогревателями на бензине и дизельном топливе. Просто законодательство не успевает за людьми, начинающими использовать устройства для отопления помещений», — отмечают спасатели.

Печное отопление и «буржуйки»: разъяснение ГСЧС по пожарной безопасности

В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве напоминают о строгих правилах эксплуатации обогревательных приборов. Нарушение этих норм в многоквартирных домах подвергает угрозе жизни всех жителей подъезда.

Печное отопление и «буржуйки»

Реклама

В ГСЧС отмечают: установка временных печей на твердом топливе в многоэтажках категорически запрещена. Помещения таких домов не рассчитаны на отвод продуктов сгорания, а температура нагрева печей (400-500 °C) может разрушить стены и повредить электросеть.

Для частного сектора и дачных домов (до двух этажей) действуют требования:

Защита полов: под печью обязательна изоляция (кирпич или негорючий материал толщиной не менее 0,12 м) с металлическим листом сверху.

Дистанция: печь должна стоять на расстоянии не менее 1 м от горючих конструкций.

Вывод дымохода: если труба выводится через окно, она должна выступать за стену минимум на 0,7 м и оканчиваться патрубком высотой 0,5 м, направленным вверх.

Электрооборудование

Запрет на «кустарщину»: запрещается использование каких-либо самодельных электронагревателей.

Соответствие проекту: любое дополнительное оборудование должно соответствовать проектной документации и инструкциям изготовителей.

Газовые баллоны в помещении

Реклама

Спасатели отмечают, что газовые баллоны разрешено держать только в домах до двух этажей включительно:

Разрешается один баллон на 50 л или два по 27 л (один из них запасной) в одном помещении.

Расстояние от баллона до газовой плиты должно быть не менее 0,5 м, а до радиаторов или печей — не менее 1 м.

Правила для каминов

Камины на твердом топливе допускаются только:

На последних этажах многоэтажек. На любом уровне частных (одноквартирных) домов. При наличии автономного дымохода, который не соединен с общей вентиляцией.

ГСЧС Киева предупреждает: любое изменение инженерных или планировочных решений, снижающее класс огнестойкости конструкций или общий уровень пожарной безопасности дома, является грубым нарушением законодательства.

Реклама

Альтернативный опыт: котельные на дровах

Кстати, в многоквартирном доме можно установить и котельную на твердом топливе. Такой опыт еще до начала войны имели киевляне, купившие квартиры в одном из недостроенных ЖК на столичном Сырце на улице Магистральной.

К проблемной новостройке не были подведены газ и вода. Писали, что и канализации у них не было, а стоки сливали в дождевую сливную систему. Зимой дом обогревали дровами, на которые тратили большие средства, а воду якобы жильцы получали из скважины. Как бы то ни было, но сейчас опыт жильцов ЖК был бы полезен всем жителям столичного левобережья.