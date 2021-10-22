Автопортрет Фриды Кало выставят на аукцион в Нью-Йорке: за сколько хотят продать картину

Картину посвящено самой большой любви Фриды — ее мужу.
Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало уйдет с молотка в Нью-Йорке. Торги запланированы на 16 ноября.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Картина, которую нарисовано в 1949 году, называется "Диего и я". Она посвящена самой большой любви Фриды — ее мужу Диего Ривере.
В последний раз, а это пять лет назад, портрет оценили в 8 млн долларов. Однако, на этот раз за него планируют выручить не менее 30 млн. В таком случае он станет самой дорогой картиной художницы.