Автопортрет Фриды Кало выставят на аукцион в Нью-Йорке: за сколько хотят продать картину

Автопортрет Фриды Кало выставят на аукцион в Нью-Йорке: за сколько хотят продать картину

Картину посвящено самой большой любви Фриды — ее мужу.

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало уйдет с молотка в Нью-Йорке. Торги запланированы на 16 ноября.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Картина, которую нарисовано в 1949 году, называется "Диего и я". Она посвящена самой большой любви Фриды — ее мужу Диего Ривере.

В последний раз, а это пять лет назад, портрет оценили в 8 млн долларов. Однако, на этот раз за него планируют выручить не менее 30 млн. В таком случае он станет самой дорогой картиной художницы.

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Новости мира: автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало уйдет с молотка в Нью-Йорке

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