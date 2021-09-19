Автору песни "Ой летели дикие гуси" установили именную звезду в Киеве

Также звезды открыли Оксане Билозир, Наталие Шелепницкой и Иво Бобулу.
Помните песню "Ой летели дикие гуси"? А "Скрипка играет": их автору, легендарному композитору Игорю Покладу торжественно заложили именную звезду в Киеве.
Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 18 сентября.
Сам маэстро, автор сотен композиций, был на торжествах и сказал, что счастлив.
Также звезды открыли Оксане Билозир, Наталии Шелепницкой и Иво Бобулу. Все они говорят, что секрет популярности — в преданности публике и музыке.
Читайте также:
- На Аллее славы Голливуда открыли звезду Шреку