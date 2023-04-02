Ажиотаж из-за электронных рецептов: в аптеках исчез популярный обезболивающий препарат

Два дня назад, накануне введения электронных рецептов, украинцы начали штурмовать аптеки – паника возникла из-за того, что все подумали – что по рецептам будут продаваться все лекарства. Только после этого Министерство здравоохранения разъяснило, что с 1 апреля правила не изменились. Впрочем, в аптеках из-за ажиотажа полки уже существенно опустели.

Корреспондентка ТСН Маргарита Потапова провела рейд по столичным аптекам и узнала, какая ситуация там сейчас.

Аптечный ажиотаж утих. Люди уже не выстраиваются в очереди за медпрепаратами. Но вместо этого исчезли и лекарства, которые и раньше продавались по рецепту.

Корреспонденты ТСН прошлись аптеками столицы в поиске популярного обезболивающего препарата, который продается только по рецепту. Фармацевт говорит, что два дня назад большинство препаратов смели с полок. В нескольких аптеках нам подтвердили, что это средство исчезло с полок из-за чрезмерного ажиотажа.

О том, что правила для покупки лекарства остаются неизменными, в Минздраве заверили уже после того, как люди начали штурмовать аптеки. Виктор Ляшко на своей странице в соцсетях подчеркнул – список рецептурных препаратов не расширится. Люди же жалуются в соцсетях, что в аптеках исчезли необходимые им лекарства.

"С 1 апреля разрешается не только бумажная форма, но и электронный рецепт и все изменения", — говорит заведующая аптекой Леся Валова.

Эти изменения уже окрестили провалом коммуникации от Минздрава. Главное, говорят аптекари, на чем следовало акцентировать внимание в ведомстве – перечень лекарств не будет расширяться. Как следствие теперь, чтобы приобрести назначенный препарат, следует подождать новых постановок в аптеки, или купить аналог.

"Ажиотаж мы связываем с тем, что люди имеют ложное мнение относительно того, что все лекарственные средства будут отпускаться по рецепту, но это не так. Даже пожилые люди научились пользоваться электронными рецептами. Я считаю, что их не стоит бояться, можно смело получать и использовать", – говорит Леся Валова.

Гипертоникам диабетикам и тем, кто страдает астмой электронные рецепты врачи выписывают уже несколько лет. Внедрение е-рецепта не исключает и бумажного варианта назначения врача, отмечают в Минздраве. Полностью электронными рецептами станут после прекращения действия военного положения.

Ажиотаж в украинских аптеках: что произошло

С апреля 2023 года отпуск всех рецептурных лекарств будет осуществляться только по рецепту. Параллельно с электронным будет действовать и бумажный рецепт. В Украине рецептурны около 60% зарегистрированных лекарственных средств, именно на них нужен рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, можно будет по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта.

Из-за непонимания ситуации в Украине вспыхнул ажиотаж в аптеках. Люди 31 марта пытались приобрести разные лекарства, чтобы якобы успеть за введение этих рецептов. В Киеве и многих других городах у аптек были огромные очереди.

Без рецепта от врача нельзя будет приобрести популярное обезболивающее и противовоспалительное средство "Нимесил" и его аналоги. Все гормональные препараты будут отпускаться по рецепту, в том числе и гормональные контрацептивы. Даже "экстренное" противозачаточное средство "Постинор", которое наиболее эффективно в первые сутки после незащищенного полового акта, нельзя будет приобрести без рецепта.

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