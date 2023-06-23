Ажиотаж на йодид калия: специалисты предупреждают об опасности препарата

В аптеках ажиотаж на йодид калия. Украинцы массово скупают препарат, и употреблять вещество для профилактики нельзя, предостерегают специалисты, говорится в ТСН.

Президент обращается ко всем странам мира, чтобы они могли помочь предотвратить катастрофу на ЗАЭС. Украинцы сразу после этого обращения отправились в аптеки скупать таблетки калий йодида. “Даже не хватало на складах этого препарата. Мы им объясняем, что по рекомендациям Минздрава этот препарат принимается однократно”, — говорит заведующая аптекой Анастасия Бавенко.

Но следует ли проходить так называемую «йодотерапию»!? "Боже вас упаси, как говорят в народе, принимать калий йодид просто так", — предостерегают медики.

Врачи отмечают, что йодид калия – таблетка, которая может защитить от радиации, но навредить в случае использования для профилактики. Препарат нужно пить только при реальной опасности радиационного заражения – тогда как, говорят эксперты, утечка радиоактивного йода во время аварии на ЗАЭС – минимальная. “Большинство блоков на этой станции находятся в состоянии холодной остановки. То есть они не работают. Радиоактивный йод образуется только на работающем блоке”, — объясняет директор Института клинической радиологии, врач иммунолог Анатолий Чумак.

Неконтролируемое употребление калия йодида может привести к множеству побочных эффектов – среди которых, в частности, рак щитовидной железы. "Эти рекомендации странны о спиртовом растворе йода, растворе "Люголя" — спрячьте их, потому что это недостоверная информация, которая, к сожалению, расходится миллионными тиражами", — отмечают биологи.

При аварии на ЗАЭС следует внимательно слушать только официальные источники. "Министерство здравоохранения, если оно определит, что население на той или иной территории страны должно употреблять препараты стабильного йода — только после этого вы можете это делать", — говорят специалисты.

Для этого в Минздраве были разработаны рекомендации, в каких дозах следует принимать йодид калия. 16 мг нужно дать детям до 1-го месяца. Детям от 1-го месяца до трех лет – 32 мг. От 3 до 12 лет — 62. А подросткам в возрасте от 13 лет, взрослым до 40 и беременным — прописали 125 мг вещества.

И главное следует помнить, что калий йодид – это локальное средство, это не волшебная таблетка. Лучшая защита в случае ядерного инцидента – это защита расстоянием, чем дальше вы, тем спокойнее.

Итак, не пренебрегайте призывами к эвакуации от местных властей, находитесь в укрытиях, уплотните окна и двери, выключите систему вентиляции, если террористы таки прибегнут к теракту. Сделайте запасы питьевой воды и пищи. И следите за официальными источниками информации.

Напомним, что в Украине разворачивают штабы в случае теракта на Запорожской АЭС, где будут работать медики, спасатели и полиция. В ближайшие дни в стране планируют провести обучение с перекрытием дорог и развертыванием санитарных блокпостов.

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