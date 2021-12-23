Ажиотаж в военкоматах: до конца 2022 года большинство женщин должны встать на военный учет.

Ажиотаж в военкоматах: до конца 2022 года большинство женщин должны встать на военный учет.

Украинкам определенных профессий в возрасте от 18 до 60 лет следует явиться в военкоматы — лично и по месту регистрации.

Министерство обороны Украины утвердило и обнародовало перечень специальностей женщин, которым следует явиться в военкоматы. Это – сотни профессий, среди которых даже менеджеры, бухгалтерки и журналистки. На учет будут ставить всех здоровых женщин, специальность которых в перечне, в возрасте от 18 до 60 лет. Сделать это нужно в течение следующего года.

О том, как будет происходить этот процесс и готовы ли к нему украинки, идет речь в сюжете ТСН.19:30.

С тех пор, как Министерство обороны утвердило перечень отраслей и профессий для женщин, которые должны состоять на военном учете, для многих женщин воинская обязанность станет реальностью.

“Защищать Украину никогда не поздно. И именно сейчас назрела необходимость создания такого документа, который позволил нам, военным видеть тех женщин, которых мы можем использовать при защите нашего государства. Поэтому родился этот приказ”, — объяснил необходимость этого новшества главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В перечне для женщин, которые должны стать на учет, множество популярных профессий — таких, как программисты, юристы, адвокаты, прокуроры, судьи, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтера, делопроизводители, рекламнисты, секретарши, охотники, сторожа, инкассаторы, маляры, плотники, строители, профессиональные спортсменки, тренерки.

А еще в списке есть музыканты. Украинская певица Мята говорит, что еще не слышала о необходимости идти в военкомат, но уверяет, что сопротивляться не будет.

“Мы уезжать никуда не собираемся. Мы будем здесь в своей стране. И будем защищать свою землю. Только так”, – говорит она.

Работницы музея истории Киева, которые готовят рождественскую выставку, тоже станут военнообязанными.

“Пойдем и станем. Я думаю, что это будет такое наше проявление солидарности, учитывая тот факт, что Украина воюет уже не один год”, — говорят в музее.

Появиться в военкоматы должны и журналистки, которые в случае военных действий будут работать в пресс-центрах, ведь война ведется также информационная.

Правда, в командовании Сухопутных войск на специальном брифинге разъяснили, что украинок только берут на учет, а не зовут служить.

“Проводится качественная и количественная характеристика всех военно-учетных специальностей. Только при крайней необходимости такие военные специалисты-женщины будут использованы на военной службе – в случае введения военного положения и в особый период во время мобилизации”, – отметил начальник управления персонала штаба КСВ ВСУ Роман Горбач.

Женщинам, подлежащим военному учету, следует явиться к военкоматам – лично и по месту регистрации. Там написать заявление и прихватить с собой паспорт, идентификационный код, свидетельства о браке и рождении детей, а еще - справку с работы.

"Начальником территориального центра комплектования по месту ее регистрации будет принято решение, подлежит ли она военному учету. Если она подлежит учету, то будет направлена для прохождения военно-врачебной комиссии по месту жительства”, — пояснил военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко.

Стать на учет нужно до конца следующего года. Тех, кто этого не сделал – будут штрафовать. Административную ответственность будет нести и работодатель, который должен проконтролировать, чтобы его работницы становились на учет.

"Женщины не переживайте, это просто теперь каждый человек сможет чувствовать себя частицей Вооруженных сил", — успокаивает советница командующего Сухопутными войсками ВСУ Елена Шевцова.

Сколько женщин должно стать на учет, в командовании украинской армии еще не говорят. Только обещают, что график работы военкоматов пересмотрят, чтобы избежать очередей

...Между тем для учительницы по специальности и маркетологине по профессии Марьяны воинская обязанность — никакая не удивительная. Уже два года подряд по субботам она проходит обучение в отрядах терробороны, а по четвергам – в вечерней сержантской школе.

На днях им впервые выдали большой комплект обмундирования. Зимнюю одежду выдали впервые и от этого немного страшно. Возможно, будут вызывать на сборы.

“О детях все время думаю. Сложный вопрос. Но я явлюсь по приказу”, — говорит Марьяна.

Появиться по возможному приказу теперь придется многим женщинам страны.

В следующем году женщинам от 18 до 60 следует стать на военный учет – сообщение Минобороны

Напомним, ранее в Командовании Сухопутных войск сообщили, что алгоритм постановки на военный учет для женщин не отличается от уже действующего для военнообязанных мужчин.

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