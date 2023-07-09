"Азов" заставляет окупантов дрожать: что известно про легендарном полк и как он основан

Россияне не понимают, как можно так воевать – не за деньги или возможность грабить или изнасиловать – а за свою страну и свой народ.

Пятеро легендарных командиров "Азова" уже дома в Украине. После освобождения из российского плена их переправили в Турцию под личные гарантии президента Эрдогана. И, согласно договоренностям, они должны быть там до конца войны. Но на 500-й день войны легендарные командиры – в Украине, и собираются вернуться в армию.

О тех, от упоминания о ком у врага стынет кровь в жилах, о живой легенде этой войны полк "Азов" – смотрите в материале ТСН.Тыждень.

"Азов" начался, когда будущие азовцы поняли, что Небесная Сотня – это только первое действие гигантской войны.

Россияне захватывают Крым, начинается война в Донбассе. Весна 2014 года – время неравнодушных. "Азов" той весной – это группа бывших автомайдановцев и членов общественной организации "Патриот Украины", которые совместно тренируются. Впоследствии – отряд под командованием учителя истории и националиста Андрея Белецкого.

Отчаянных так много, что 5 мая 2014-го "Азов" становится добровольческим батальоном. Уже в составе МВД "азовцы" начинают первые бои за Мариуполь, а 13 июня полностью освобождают город от террористов "ДНР". А потом – упрямо сражаются за Иловайск.

Мариуполь на долгие годы АТО становится главным центром полка "Азов" и Азовского движения. Движения, построенное на националистических идеях ОУН и УПА, однако этот национализм не имеет этнических признаков. Потому что в "Азове" поборниками Украины становятся евреи, азербайджанцы или даже россияне. Всех их объединяет радикальная любовь к общему отечеству. Оно – превыше всего.

Россияне не понимают, как можно так воевать – не за деньги или возможность грабить или изнасиловать – а за свою страну и свой народ.

"У нас возвращаются (на фронт. – Ред.) даже ребята без ног, без рук ", – говорит боец бригады НГУ "Азов" с позывным "Коммунист".

С 2014-го, "Азов" и его мотивированные тренированные бойцы – это самый плохой ночной кошмар российских медиа. С начала войны на Донбассе вездесущая московская пропаганда окрестила азовцев – неонацистами. Особенно россиян бесил азовский флаг с буквами I и Н – что значит "идея нации". Его начали целенаправленно сравнивать с германским геральдическим символом Вольфсангель – тот использовали нацисты во время Второй мировой.

"Все называли нас разными словами, но потом случился Мариуполь и все увидели кто нацисты и фашисты, а кто защитники своей страны. Наши ребята рисковали жизнью, прикрывая гражданское население, помогали людям", — отмечает азовец с позывным "Мольфар".

В конце февраля они – боевые собратья и новички-добровольцы – ехали в Мариуполь со всей Украины. Главным стало – успеть прийти на помощь родному городу и своим собратьям.

"Все были готовы драться до конца. Они понимали что они делают и зачем. Никто не опустил руки и не сказал – расходимся, переодеваемся в гражданскую одежду и едем в Европу. Все сказали: "будем биться сколько сможем, и сделаем все что сможем" .

Мариуполь оцепили со всех сторон 28 февраля. И началось самое страшное и долгое городское сражение в современной мировой истории. "Азов" – вместе с морской пехотой, пограничниками и нацгвардейцами – обороняли город 86 дней. Каждая минута, каждая секунда из которых – проявление фантастического героизма и военной подготовки. Если вы сомневаетесь в этом – попытайтесь результативно сразиться один против десяти или даже двадцати – при этом не имея поддержки с воздуха, экономя боеприпасы – и фактически голодая.

Они не сдались даже 20 мая – когда 2000 защитников по приказу главнокомандующего начали выходить из "Азовстали", складывая оружие. Впереди были российские тюрьмы и ужасы Оленовки.

"Это казнь была! Они хотели показать, что мы ударили по своим, и настроить нас против своей власти. Но нам повезло, что они криворукие", — говорит азовец с позывным "Коммунист".

Часть азовцев до сих пор в московском плену. Но все они вернутся – уже в бригаду, потому что полк перестал вмещать всех желающих воевать под прославленным брендом. Живые или посмертно – навсегда станут частью собственной земли.

"Будем дальше мстить, пока противник не поймет, что нападать на Украину и воевать с нами это настолько дорого, заплатит такую цену, что это не выгодно для них", – заключает "Мольфар".

Напомним, Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой из Турции вместе с командирами защитников "Азовстали".

Вечером 8 июля глава государства Владимир Зеленский и "азовцы" прибыли во Львов. Там состоялся молебен к 500-му дню войны.

Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко и Дениса Шлегу вернули из российского плена 21 сентября 2022 года.

Президент Владимир Зеленский тогда заявлял, что пятеро командиров-защитников Мариуполя; будут оставаться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена.

Однако президент Турции Реджеп Эрдоган обесчестил Путина на весь мир и согласился на возвращение командиров "Азовстали" сейчас, еще до окончания войны.