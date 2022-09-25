"Азовцы" – личные враги Путина: эксперт объяснил, почему Россия согласилась на обмен

Среди "азовцев", которых недавно обменяли, было очень много известных имен. Они стали символами "Азовстали", символами Мариуполя и личными врагами Владимира Путина.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью ТСН.ua объяснил, почему кремлевский диктатор согласился на этот обмен и какие рычаги влияния еще имеет Украина.

"Азов" – это именно то подразделение, являющееся костью в горле российского режима. Потому что именно это подразделение фактически блокировало довольно долгое время огромное количество российских оккупационных войск. Они нивелировали потенциал российских подразделений, направленных на Мариуполь и блокировали их продвижение по другим направлениям. Именно Мариуполь стал той крепостью, в границах которой было уничтожено большое количество российского потенциала, который рассчитывали использовать и на правом берегу Днепра. Эти люди – они личные враги Владимира Путина", – отметил он.

По его словам, на сегодняшний день у Украины больше пленных россиян, чем в России пленных украинцев. Также важно то, что среди пленных россиян большое количество именно офицерского состава низшего, среднего и высшего звена.

Также в плену ВСУ большое количество людей специфических, узкоспециализированных профессий военного направления, которые необходимы россиянам, как профессионалы.

"Хотя Россия и объявила мобилизацию для войны против Украины, действительно профессиональных военных у них осталось уже не так много. У них не хватает командиров подразделения, офицеров среднего звена, у них нет профессиональных пилотов фронтовых бомбардировщиков, или ударных вертолетов, даже для многофункциональных вертолетов, предназначенных для транспортировки грузов. А у нас они есть – россияне в плену. Россия заинтересована в их возвращении, поэтому у нас больше рычагов, чтобы давить на них относительно процесса обмена", — резюмировал Коваленко.

Напомним, еще около 700 азовцев остаются в плену, а Красный Крест семьям пленных советует только молиться.

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