"Азовцы" после обмена устроили для гражданских необычный тренинг со взрывами и "кровью младенцев"

Устраивают для гражданских тренинги по тактической медицине, которые очень необычны – это не только наложение жгутов и остановка крови.

Они сражались за Мариуполь, прошли "Азовсталь" и российский плен, в частности, в Оленовке, а ныне, вернувшись домой, собирают деньги на помощь украинской армии и ведут для гражданских курсы тактической медицины, говорится в ТСН.

Бойцы «Азова» — медик Асана Исенаджиев, спасавший людей в подвалах "Азовстали", и Геннадия на псевдо "Репортер", заехавший на завод уже раненым, в относительно спокойном Киеве на своих тренингах доводят людей до стресса.

27-летний Асан Исенаджиев год назад искал разорванные сосуды украинских бойцов в Мариуполе. Крымский татарин Асан стал узнаваем благодаря этой фотографии, где он в перчатках в крови показывает сердечко, а дальше прямо в подвалах "Азовстали" записал обращение к турецкому президенту Эрдогану с просьбой о процедуре экстракшн.

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"Репортер", он же Геннадий, когда-то работал телеоператором, пошел служить в полк "Азов". В апреле прошлого года Гена вместе с подразделением покидал правый берег Мариуполя, ехали на Азовсталь и попали под артобстрел. "Оторвало палец и повредило лицо", — рассказывает он.

Оба парня уже в мае 2022 года из "Азовстали" попали в плен. Именно азовцев россияне уже год предпочитают не отдавать во время обменов, но Асану и Гене повезло. "Абсолютный рандом, обмены, по моему мнению, проходят абсолютно рандомно, никакой закономерности у тех, кого меняют, нет", — убежден Геннадий.

Сейчас они оба в реабилитации. Говорят, стараются не вспоминать через что прошли. Однако постоянно помнят о друзьях и побратимах, погибших или до сих пор в плену.

Сейчас они устраивают для гражданских тренинги по тактической медицине, которые очень необычны – это не только наложение жгутов и остановка крови. Самая главная часть этого тренинга – задымленный подвал. Ребята из "Азовстали" сделали все, чтобы участники тренинга научились спасать людей в невыносимых условиях.

В полуосвещенном, задымленном подвале инструкторы кричат на учащихся, поливают их водой и подрывают петарды. Их задача – научить этих людей оказывать помощь пострадавшим при условии сильнейшего стресса. Участники тренинга ребятам благодарны. "Неожиданно, на адреналине, но такие вещи необходимо проходить", — говорят учащиеся.

Асан и Гена подчеркивают, что такие тренинги с дымом и взрывами даже невозможно сравнить с тем, что украинские бойцы проходят на фронте. Тренинги ребята собираются проводить еще. Благодаря им собирают донаты на помощь украинским бойцам. Покупают то, что может спасти жизнь.

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