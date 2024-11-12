"Азовец", который 2,5 года пробыл в плену, рассказал, что россияне им говорили о теракте в Оленовке

Оккупанты убеждали украинцев, что они якобы не совершали теракта.

"Азовец", офицер Арн рассказал, что россияне пытались их убедить в том, что теракт в Оленивке устроила Украина.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Маричке Падалко.

"Я не был в том бараке, но я слышал взрыв, я слышал крики людей. Это просто нельзя описать словами. Если человек этого вживую не слышит, этого нельзя описать. Когда просто гибнут твои друзья по оружию, которых просто коварно взорвали", – сказал он.

Арн отметил, что защитникам Украины россияне рассказывали, что это "украинцы ударили по своим".

"Они пытались это рассказать на Еленовке, промыть мозги. И тогда, когда мы были этапированы в Таганрог", — сказал Арн.

Напомним, Арн, который является коренным жителем Мариуполя, попал в российское пленение и рассказал, что его удивило после освобождения.

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