"Азовец" раскритиковал подготовку мобилизованных: "Раздуплял парня, который начал воевать, когда я учился завязывать шнурки"

Анатолий Леоненко поделился историей о бойце, которого должным образом не подготовили к бою, вместо этого "заставляли красить какую-то траву".

Боец "Азова" Анатолий Леоненко на псевдо "Буйвол" расскритиковал подготовку мобилизованных в Украине и рассказал о печальном случае на фронте.

Об этом боец, который в 18 лет подписал контракт с "Азовом", а в 20 лет встретил в Мариуполе первые бои, рассказал в разговоре с Натой Островской эксклюзивно для ТСН.

Леоненко критически высказался о военной подготовке мобилизованных и заявил, что ничего не меняется.

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"Ничего почти не меняется. Меняется тогда, когда появляется новость, к которой никто не был готов", – сказал военный.

"Буйвол" также рассказал о печальном случае на фронте, когда ему пришлось помогать плохо подготовленному бойцу.

"Приходилось раздуплять 35-летних ребят, потому что это были ошибки их командиров. Они были необучены так, как нужно. Они не понимали, что такое война. Они не были к этому морально готовы. Я раздупал парня, который начал воевать еще тогда, когда я учился только шнурки завязывать, грубо говоря. Парень начал в 2014 году воевать, в 2014 году мне было 13 лет. Никто не компостировал ему мозги, чтобы он занимался, ходил и готовился к бою. А просто его заставляли красить какую траву и отправляли на блокпосты, и платили ему за это деньги. И когда пришло время отбивать эти деньги, понимание, куда он пошел работать, он тогда не понимал, почему так, почему он в "кольце", а не другие. Этот парень погиб", – поделился защитник Мариуполя.

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К слову, накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил о положительных результатах введения во всех учебных центрах новой программы базовой подготовки со сроком полутора месяцев.

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