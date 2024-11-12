"Азовец" рассказал, что его больше всего удивило в Украине после освобождения из российского плена

"Азовец" Арн, который является коренным жителем Мариуполя, попал в плен и рассказал, что его удивило после освобождения. Он отметил, что пленники не знали, насколько их поддерживали украинцы.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Маричке Падалко.

"Когда я приехал, я не знал, что нас так ждут и нас поддерживают. Когда ты в плену, ты в полной изоляции. Ты не знаешь, что происходит в мире. Вы в камере - вы постоянно видите день, ночь и пытки. А тут ты приезжаешь из плена и мне говорят - ты знал, что вас здесь так поддерживают, что вас так ждут. Я говорю, нет не знал. Мне девушки показывают видео в Интернете. И я такой - ого, раньше за слово "Азов" банили, а теперь нас весь мир ждет, нас поддерживают. И это очень круто", - говорит он.

Арн рассказал, что после возвращения из плена, несмотря на высокую температуру, он пошел на акцию, чтобы поблагодарить людей за поддержку.

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