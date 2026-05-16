Сергей Михайленко / © ТСН

История азовца Сергея Михайленко — это пример невероятного мужества и верности. В начале полномасштабного вторжения он защищал родной Мариуполь, прошел «Азовсталь» и попал в плен, растянувшийся на четыре долгих года. В России его приговорили к пожизненному заключению по сфабрикованному делу.

Об ужасах тюрьмы «Полярная сова» и силе любви, которая вернула его к жизни — в материале корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

10 кругов ада: от Еленовки до Полярного круга

Сергей вернулся из плена в феврале 2026 года. Спокойный и улыбающийся, но очень худой — он помнит каждую из десяти тюрем, где его держали оккупанты.

Сергей Михайленко, освобожденный из плена: «Сначала это Еленовка, Донецкая губа, Донецкое СИЗО №1, колония в Горловке, потом снова донецкое СИЗО, в Ростове там два дня, в Саратове сутки, в Нижнем Новгороде неделю, в Кирове неделю, в Воркуте переночевали и уже в Харп. Полярная сова».

«Полярная сова» — одна из самых суровых колоний России за полярным кругом, где содержат пожизненно осужденных. Сергею «шили» убийство четырех гражданских в Мариуполе.

Сергей Михайленко: «Это место, из которого не выходят. Ты туда приходишь и знаешь, что следующий твой выход — это „красные камни“, так называется кладбище в Полярной сове… Это вспоминается как опыт, который ты никому не советуешь, никогда в жизни не хотел пройти».

Мариуполь: выживание под огнем

Боец «Азова» вспоминает, как защищал родной город, где тогда находилась и его девушка Тамара. После ранения он вместе с побратимами ждал смерти в бункерах «Азовстали».

Сергей Михайленко: «Говорят, вот в какой-то бункер прилетело, там 80 погибших, в какой-то бункер прилетело — столько-то погибших. И ты просто ждешь, проснешься ты завтра или нет».

Между тем Тамара видела ужасы оккупации в самом городе: «Я видела, как люди поднимались на 9 этаж и просто пригали, потому что они не выдерживали это все морально. Я видела, как пенсионеры умирали, потому что им нечего было есть».

Их совместную квартиру россияне сожгли, как только узнали, что Сергей — азовец.

Четыре года борьбы за любимого

Тома выехала из оккупации в марте 2022-го и с тех пор начала свою войну за Сергея. Она ходила на акции, обивала пороги чиновников и даже наняла адвоката в РФ.

Тамара Корягина, девушка Сергея: «Закончился один ад под названием Азовсталь, и начался другой — под названием плен, потому что российский плен — это действительно ад. Я выжила в Мариуполе, чтобы бороться за своего любимого. Я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы наконец его увидеть дома».

Долгожданная встреча

5 февраля 2026 года мечта Тамары осуществилась. Телефонный звонок со словами «Зайка моя, конфетка моя, сейчас увидимся» стал началом новой жизни.

Когда они наконец встретились на месте обмена, объятия казались бесконечными.

Тамара Корягина: «Я в шоке… я не знаю, что сказать, я просто в шоке, я очень рада!».

Жизнь «с чистого листа»

Сейчас пара снимает небольшую квартиру в Киеве. Хотя Сергей постоянно находится на реабилитации, каждые выходные они проводят вместе.

Сергей говорит, что Тамара за эти годы стала невероятно сильной:

Сергей Михайленко: «Особенно услышал, что она там, что от нее уже шугаются все какие-то там КШ, собрания, собрания, акции какие-то, везде все Тому знают. Думаю, ничо себе, вот это Тома! Раньше попроси ее суши доставить-заказать — да нет, я стесняюсь звонить, а щас без проблем».

Они не торопятся обживаться вещами, потому что плен изменил ценности.

Сергей: «Да мне после плена везде нравится в Украине. Пакет с пакетами у нас уже есть — это уже из важного».

Тамара: «Я надеюсь, мы найдем время где-то отдохнуть, возможно, у моря, потому что море для нас — все».

Сейчас Сергей и Тамара еженедельно выходят на акции поддержки пленных, чтобы напомнить миру: сотни их побратимов до сих пор остаются в руках врага.

