"Баба Яга" ослепляет врага на Херсонщине: россиянам специфически возвращают их снаряды

Наводят на окупантов артиллерию, или же уничтожают их самостоятельно дронами. Украинские разведчики в Херсонской области уничтожают врага с воздуха. В ответ на постоянные вражеские обстрелы городов и сел, аэроразведчики залетают к противнику, выискивают его расположение и наносят точечные удары, говорится в ТСН.

Для сводного отряда нацполиции, подразделения "ВОГ-17" каждый из вылетов – настоящая спецоперация. Так у прибрежной части Херсона в небо вздымается малый разведывательный дрон. Пилот с командиром уже замаскировались и настроили технику, потому что их задача – выявить противника, не выказав себя. “Их дроны и аэроразведчики тоже летают, также смотрят за тем, где мы паркуем машины. Сбрасывают и СВУ, и гранаты на наших людей”, – говорят бойцы.

Дрон украинцев пролетает над разрушенным Антоновским мостом, за ним – на экране появляются пустые оккупированные улицы поселка "Дачи". Ранее по Херсону враг бил именно отсюда, после усилий нашей разведки и артиллерии оккупантов таки пришлось отвести технику подальше в тыл, но с прибрежных участков россияне корректируют огонь. "Сидят их глаза и смотрят за нашим передним краем", — добавляют ребята.

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Над Олешками дрон бойцов зависает на высоте 400 метров над землей, где проезжает машина. “Что там совсем нет гражданских – это неправильно будет говорить. Возможно, кто-то где-то и остался. Но гражданские не будут ходить с оружием”, — объясняют разведчики, как отличают врага от украинцев.

Одна из таких подозрительных машин привела разведку в дом, где несколько фигур одетых в форму копошатся на улице. После многодневного наблюдения бойцам подтверждают цель. Так что бойцы готовят для врага их же снаряды. "Это осколочно-фугасный снаряд. Вес – 16 килограмм, моска***кий. Они все, что здесь оставляли, мы собираем и понемногу возвращаем обратно. Но есть нюанс”, — говорят бойцы, которые такие снаряды сбрасывают с тяжелого ударного дрона и еще ночью, потому что так шансы выжить у ударного дрона больше.

Машина способна поднимать до 20 килограммов веса, летит низко, чтобы иметь большую точность, а работу ее винтов слышно в нескольких километрах. Сами россиян окрестить этот дрон Бабаю Ягою. Признают, что его невозможно перехватить средствами электронной борьбы. Координаты целей загружаются прямо в мозг коптера. Он летит на координаты, отбомбливается и возвращается назад – автономно.

Утром в место, где отработал большой дрон, отправляют малый коптер и подтвердят, что попадание было точным, активность врага больше не наблюдается. «Понятно, что наши коптеры тоже падают. Здесь ничего не поделаешь. Где-то и они сбивают, где-то РЭБ, где-то и наши ошибки. Есть информация о перехвате, что они потягивали прожекторы, чтобы подсвечивать и сбивать эти дроны. Есть у нас один коптер, который мы запустили только раз и все, он упал”, – говорит командир сводного отряда нацполиции "ВОГ 17" Святослав Прокопчук.

Цена каждого такого дрона от 10 тысяч долларов. Именно поэтому снаряды для сброса становятся именными за донат, на собранные деньги разведчики пополняют утраченную технику.

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