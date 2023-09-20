"Баба-Яга": ВСУ показали уникальное украинское оружие, которое до смерти пугает врага

Украинские защитники на фронте используют беспилотник "Армии дронов", наводящий ужас на россиян. Оккупанты его прозвали "Бабой Ягой". Он уничтожает склады, живую силу и автомобили окупантов. Этот тяжелый дрон наши пилоты применяют преимущественно ночью, чтобы быть менее заметными. А днем – тестируют его с новой взрывчаткой.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Почему "Баба Яга" пугает окупантов

Украинские военные рассказывают, что их дрон наводит ужас на окупантов. Кроме того, он еще имеет и психологический эффект, поскольку россияне его очень боятся.

"Они его прозвали "Бабой Ягой". Ты не знаешь где он. Он здесь, там", — говорит военнослужащий 57-й бригады ВСУ "Марти".

Шесть винтов, столько же креплений для боеприпасов, несколько аккумуляторов и надпись на фюзеляже — "Армия Дронов". На них дает деньги вся страна и они — свою задачу выполняют.

Украинский дрон

"Это смерть. Смерть на крыльях ночи, как говорится", — отмечают защитники Украины.

Этот дрон работает тогда, когда стемнеет, потому и "на крыльях ночи", добавляют украинские воины.

Как дрон работает по оккупантам — бойцы поделились видео

Вот одна из недавних задач. Разведка обнаружила вражеский склад боеприпасов. Одним сбросом мины – тот выгорел до щенка.

"Оно там детонировало волны 5-10. Фейерверк был в посадке", — говорит "Марти".

Тяжелый дрон способен поднимать до 20 килограммов взрывчатки, летит низко — чтобы быть точным, а работу его винтов слышно в нескольких километрах. Именно поэтому — боевые вылеты лишь в темное время суток, засветло же — ребята тестируют разные конфигурации бомб.

"82-я мина. Зарекомендовала себя как средство "кошмара" вражеской пехоты", — говорит украинский боец.

Главная проблема – почтенный возраст. Изготовленные кое-где еще в конце прошлого века мины могут давать осечки, объясняет пилот.

Как готовят и кто являются пилотами дрона

Поразить врага дроном – это хлопотная работа. И начинается она с полигона. Сброс за сбросом – испытания дают понять что и как нужно изменить, чтобы во время боевого задания осечек не было.

На фронте именно один БПЛА за четыре месяца и уже сжег не один десяток окупантов, есть подбитая техника. Его экипаж – три человека: командир – из Днепра, пилот – из Львова, а бомбер из Харькова. Вместе они опровергают любимый нарратив российской пропаганды о, якобы, разделенной Украине. Хоть и говорят пока на разных языках — они давно бок о бок.

Экипаж дрона – командир, пилот и бомбер / Фото: ТСН

Бойцы рассказывают, что никаких конфликтов из-за того, что они из разных регионов Украины между ними нет, потому что цель общая – победа над российскими оккупантами и свободная Украина.

"Современная война – это когда дрон стоимость от скольких до нескольких десятков тысяч долларов – может уничтожать технику и живую силу противника стоимостью в миллионы", – отмечает корреспондент ТСН Иван Петричак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинская "Баба Яга" по ночам наводит ужас на оккупантов!

Напомним, ранее ТСН рассказывала, как эти дроны уничтожают оккупантов на захваченной части Херсонщины.

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