Бабье лето в Украине: что говорят о погоде на осень официальные и народные синоптики

Бабье лето в Украине: что говорят о погоде на осень официальные и народные синоптики

В Украине значительно потеплело, однако классическое бабье лето еще впереди.

Ночью прохладно, а вот днем — до плюс 20-ти. В Украине значительно потеплело. Завтра температурные отметки поползут вверх еще. А с четверга иногда будет до 27 градусов. Это уже бабье лето или нет? И холодными ли будут остальные осенние месяцы?

Об этом 7 сентября в сюжете ТСН.19:30 рассказали синоптики: официальные и народные.

Сегодня с самого утра в столице светит солнце. Днем воздух прогрелся до плюс 19-ти. Вчера было гораздо прохладнее. Поэтому люди одеты кто в чем.

Но врачи настаивают: раздеваться до белья не стоит. Мол, можно и не заметить, как получить переохлаждение.

"Часто симптомы и жалобы пациентов после переохлаждения это покашливание, боли в горле различной интенсивности, насморк, заложенность носа", — рассказывает врач-терапевт Владислава Романюк.

В синоптиков новости более обнадеживающие. Говорят: вот-вот вернется настоящее тепло.

"В эту ночь будет 2-9 градусов тепла. Небольшие заморозки еще могут быть в восточной части. В дальнейшем дневные максимумы завтра еще +13-18, а потом возвращаются +20-25. В южных областях даже выше — +26-27", — отмечает синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине: порадует ли украинцев бабье лето

Люди радуются: это же бабье лето. Но на самом деле это не так. Начало сентября было холодным. А теперь опять все стало на свои места. Классическое бабье лето еще впереди.

"Такой период тепла еще может быть в конце сентября — начале октября", — говорит синоптик Птуха.

Что будет потом, в Гидрометцентре сказать наверняка берутся. Зато могут быть полезны приметы народные.

Также читайте Таропрогноз на осень: что карты нам предвещают

"Если на Покров улетали перелетные птицы, то осень обещает быть короткой. Если в сентябре гром — осень должна быть теплой", — рассказывает научный сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Украины Алиса Шрамко.

Причем, издавна прогнозы умели делали даже на зиму.

"Если обильно родил орешник, то зима обещала быть холодной. Если осень была обильная на грибы, то зима будет обильной на снега и морозы", — отмечает Шрамко.

Ну а пока радуемся осеннем теплу. Потому что еще и на следующей неделе резкого снижения температуры не ожидают. А вот локальные дожди таки возможны.

Напомним, что в Украину идет антициклон Hermelinde. Синоптик рассказала, какую на этой неделе погоду он принесет.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку