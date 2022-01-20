Бабушка и трое детей могли сгореть заживо: подросток с соседом вытащили из охваченного огнем дома целую семью

Бабушка и трое детей могли сгореть заживо: подросток с соседом вытащили из охваченного огнем дома целую семью

Харьковские спасатели наградили героев.

Харьковские спасатели наградили подростка и его соседа, которые забежали в охваченный огнем дом и вытащили из него всю семью.

Как сообщается 20 января в сюжете ТСН.16:45, сосед погорельцев — 47-летний Василий Чередниченко — вспоминает, что в то утро его разбудила жена, проснувшаяся от треска шифера.

Горели и стены, и крыша, когда Василий забежал во двор. На улице стояли босые и полураздетые двое ребятишек с бабушкой. Их спас старший внук Дмитрий.

"Я сначала вытолкнул бабушку, потом младшего племянника. И самую старшую. И сам выпрыгнул. А за средним уже не смог полезть", — рассказывает 15-летний школьник Дмитрий Гербут.

Тогда на помощь бросился Василий. Через дверь путь на улицу был отрезан, поэтому пришлось лезть в окна. В пылающий дом он возвращался трижды и наконец нашел 8-летнего Тимофея, мальчик лежал под кроватью.

Все четверо детей надышальсь едким дымом, но уже вернулись в школу.

15-летнего Дмитрия прямо посреди урока наградили медалью, а еще – грамотой за мужество.

Харьковские спасатели наградили подростка и его соседа, вытащивших из огня семью | Новости Украины

"Страха особо не было. Но там я испугался за своих родных", — признается парень и говорит, что теперь хочет идти в спасатели.

Дмитрий – сирота, живет с бабушкой, помогает ей во всем. В частности, и растить племянников – их матери – одна на заработках, а другая имеет новую семью.

Василий, вытащивший из огня парня, тоже получил награды.

Сейчас погорельцев приютили родственники. В сельсовете им обещают подыскать жилье.

Напомним:

В Харьковском районе в селе Покотиловка в пожаре погибла 45-летняя женщина ее 9-летняя внучка. Причина и окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

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