Бабушка и трое детей могли сгореть заживо: подросток с соседом вытащили из охваченного огнем дома целую семью

Харьковские спасатели наградили героев.
Харьковские спасатели наградили подростка и его соседа, которые забежали в охваченный огнем дом и вытащили из него всю семью.
Как сообщается 20 января в сюжете ТСН.16:45, сосед погорельцев — 47-летний Василий Чередниченко — вспоминает, что в то утро его разбудила жена, проснувшаяся от треска шифера.
Горели и стены, и крыша, когда Василий забежал во двор. На улице стояли босые и полураздетые двое ребятишек с бабушкой. Их спас старший внук Дмитрий.
"Я сначала вытолкнул бабушку, потом младшего племянника. И самую старшую. И сам выпрыгнул. А за средним уже не смог полезть", — рассказывает 15-летний школьник Дмитрий Гербут.
Тогда на помощь бросился Василий. Через дверь путь на улицу был отрезан, поэтому пришлось лезть в окна. В пылающий дом он возвращался трижды и наконец нашел 8-летнего Тимофея, мальчик лежал под кроватью.
Все четверо детей надышальсь едким дымом, но уже вернулись в школу.
15-летнего Дмитрия прямо посреди урока наградили медалью, а еще – грамотой за мужество.
"Страха особо не было. Но там я испугался за своих родных", — признается парень и говорит, что теперь хочет идти в спасатели.
Дмитрий – сирота, живет с бабушкой, помогает ей во всем. В частности, и растить племянников – их матери – одна на заработках, а другая имеет новую семью.
Василий, вытащивший из огня парня, тоже получил награды.
Сейчас погорельцев приютили родственники. В сельсовете им обещают подыскать жилье.
Напомним:
В Харьковском районе в селе Покотиловка в пожаре погибла 45-летняя женщина ее 9-летняя внучка. Причина и окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.
Читайте также: