"Бабушка на час": как в Украине могут заработать женщины пенсионного возраста

В Украине появилась экспериментальная платформа, которая может помочь женщинам пенсионного возраста найти работу.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Алины Лисовой.

В чем суть проекта "Бабушка на час"

Маркетплейс под названием "єБабуся" создала украинка, которая сейчас живет в Польше.

"Бабушки смогут предлагать свои услуги различных категорий — от приготовления какой-то домашней еды до выгула собак или нянченья детей. И молодые люди, те, кому нужна помощь старших, женщины, или в принципе нужна помощь смогут эту услугу заказать", — говорит автор проекта Ксения Ларина.

Ксения Ларина.

Проект "Бабушка на час" работает еще в тестовом режиме. Сама идея, говорит Ксения, изначально была просто шуткой в одном из ее постов в соцсети, в котором она размышляла, почему бы женщинам, которые на пенсии, не помогать по дому или просто поддерживать разговор и за это получить дополнительный доход.

"Куча людей написала, что им такое нужно, что они готовы привести своих бабушек или мам на платформу, чтобы они имели возможность немножко дозаработать до пенсии, делая то, что они и так делают бесплатно. И так решили реализовать этот стартап", — говорит Ксения Ларина.

Что говорят пользователи сервиса

Маргарита считает себя потенциальным клиентом такого сервиса. Мама двух сыновей – Влада и Андрюши. Муж на фронте, так что воспитанием детей занимается сама. Времени, чтобы еще справиться с хозяйством, физически не хватает.

Маргарита с детьми

"Не знаю почему, но старшие люди вызывают такое доверие большое и я считаю, что все же опыт общения со старшими людьми у этих карапузов должен быть обязательным. Поэтому "єБабуся", я считаю, что это идеально для таких мам, как я, потому что наши бабушки живут далеко", — говорит Маргарита Нодь.

Женщины рассказали, почему они согласились на работу

На роль "бабушки на час" уже нашлись и первые желающие — пани Анна и пани Иванна. Они подруги и обе пенсионерки. Живут сами, поэтому признаются, что с удовольствием посидят и с детьми, и приготовят вкусный обед.

Пани Анна и Иванна

Чтобы принять участие в таком проекте — как женщинам, которые ищут заработок, так и людям, которые нуждаются в их помощи — нужно просто зарегистрироваться на платформе. Чтобы все желающие смогли это сделать, автор говорит, форма будет не слишком сложной, что-то вроде типичного чата в вайбере. В случае же, если тестовая версия себя оправдает, проект надо будет дорабатывать, в частности, предусмотреть форму для уплаты налогов — все как на обычной работе.

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