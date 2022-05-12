Бабушка погибла, ребенок и мать потеряли ноги: пострадавшие из-за обстрелов Краматорска рассказали о трагедии

11-летний мальчик из Донецкой области фактически стал попечителем для сестренки и матери.

Его родных 8 апреля травмировало из-за ракеты, которую выпустили российские оккупанты по людям в Краматорске. Тогда погибла бабушка мальчика.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Девочка – осталась без обеих ног, мама – потеряла одну концовку, их бабушка – погибла. Ярослава уберегло то, что к моменту обстрела он следил за вещами в помещении вокзала.

Убегая от обстрелов из родного Новгородского в Донецкой области Наталья с детьми, одиннадцатилетними близнецами оказались на вокзале Краматорска. Стояли в очереди за чаем, когда с неба полетели российские ракеты.

"Звуки такие были будто летит что-то, а потом мне заложило левое ухо и резко в глазах потемнело, когда я открыла глаза у меня резко начали печь ноги. Я хотела встать сначала и убежать куда-то, найти маму, брата, но я не могла встать, будто очень больно, когда я посмотрела на ноги я расплакалась", – вспоминает тот трагический день девочка.

11-летний Ярослав стал опекуном для сестренки и мамы, искалеченных ракетой в Краматорске

Бабушка Таня погибла на месте. 11-летнего Ярослава спасло то, что к моменту атаки он был в помещении вокзала. Наталью с дочерью сильно искалечило

"Парень, который подбежал, я у него попросила шнурок от капюшона, он дал, я Яне как нибудь, сколько сил хватило я ей затянула", — говорит мать детей.

Затем военные взяли Яну на руки и повезли в больницу Днепра. Наташу - в Павлоградскую больницу. Там женщине ампутировали левую ногу и вытащили из живота осколок. Ей пришлось ампутировать обе ноги. Мама с дочерью увиделись через двенадцать дней на вокзале, садясь в эвакуационный поезд во Львов. Они уже несколько недель под опекой здешних врачей.

"Когда они к нам были госпитализированы были септические раны, поскольку это тяжелые травматические ампутации были, несколько раз проводилась хирургическая обработка ран, на сегодняшний день раны уже в стадии заживления и последующим этапом это будет протезирование", — говорит заведующий хирургическим отделением больницы святого Николая Дмитрий Грицак.

На реабилитацию и протезирование семья уедет за границу. Врачи говорят, что девочка сможет вернуться к привычной жизни

"У нее сохранены коленные суставы. То есть здесь можно рассчитывать на довольно функциональное протезирование. И думаю, что даже она сможет танцевать", — говорит заведующий хирургическим отделением больницы святого Николая Дмитрий Грицак.

Семья понимает, что впереди у людей продолжительное лечение в Америке, но они верят в нашу победу и имеют одну мечту на троих - чтобы закончилась война.

Как сообщалось, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, по меньшей мере 39 человек погибли, еще 87 ранены.

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