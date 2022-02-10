Бабушка-тиктокерша: 84-летняя пенсионерка "взорвала" Сеть своей искренностью

Ярославу снимает и выкладывает в сеть 27-летняя внучка Лиля.

Бабушка тиктокерша: звездой Сети пенсионерка Ярослава Козак стала в 84. Видео с ней мгновенно набирают сотни тысяч просмотров, подписчики шлют ей гостинцы даже из-за границы. У бабушки собственный влог, а создала его внучка, которой бабушка помогла побороть смертельную болезнь, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 9 февраля 2022 года.

84-летняя Ярослава Николаевна открывает пакет, который отправили подписчики. Она – звезда TikTok, но сладостям и книгам радуется, словно ребенок.

Ее звездная жизнь началась с видео — месяц назад она имела более четырех миллионов просмотров. На нем бабушка дает внучке деньги, чтобы та купила ей любимых конфет.

На видео она просто ходит по дому, играет с песиком, читает, разговаривает – казалось бы, ничего особенного. Но искренность ее эмоций и неизменная улыбка покорили пользователей.

Ярославу снимает и выкладывает в сеть 27-летняя внучка Лиля. Говорит, когда выкладывала первый ролик, на такую бешеную популярность бабушке и не рассчитывала. Более того — пользователи начали слать старенькой подарки.

То, что все люди — добрые, и в мире наконец-то воцарится самое добро, — Ярослава Николаевна никакого сомнения не имеет. Именно эта вера когда-то спасла ее, признается Лиля. Врачи поставили девушке неутешительный диагноз – рак молочной железы. И у нее опустились руки.

Она таки начала лечиться — через год и четыре месяца наконец-то наступила стойкая ремиссия. Верой в выздоровление и жаждой жизни Лиля обязан именно бабушке. Однажды подумала: может, кому-то еще это поможет. Так и возникла идея – создать бабушке влог.

Радоваться солнцу, интересной книге, хорошему человеку, не завидовать, не желать никому плохого – из этого состоит его жизнь. В своем влаге Ярослава Николаевна советов никому не дает – просто делится своей любовью. Говорит, что у нее все есть, и будто большего чего хотеть. В конце лишь признается: таки заветное желание — успеть отгулять свадьбу любимой внучки.

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