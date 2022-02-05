Бабушкино тепло: во Львове жительницы гериатрического пансионата создали собственный бренд

Женщины вяжут шапки, перчатки и носки.

Во Львове несколько жительниц гериатрического пансионата с помощью волонтеров создали собственный бренд: вяжут шапки, перчатки и носки для продажи. Реализовывают одежду через соцсети. Для вязальщиц – это не только дополнительный заработок, но и интересный досуг.

Об успешном и теплом примере социального предпринимательства расскажут в сюжете ТСН.19:30 за 5 февраля.

В клубе гериатрического пансионата эти дамы собираются раз в неделю, но каждый день вяжет каждая в своей комнате.

"Я имею не потраченное время. Я чем-то занята. Имею удовольствие, что я из ниток сделала готовую вещь и кому-то приятная", — рассказывает жительница пансионата Богданна Дзюпин. В молодости женщина вязала, потому что был дефицит одежды в магазинах. Сейчас — ради удовольствия, рассказывает Богдана. Теперь женщина охотно овладевает новыми модными техниками.

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Прежде ради хорошего самочувствия взялась за спицы и нити пани Тамара Дронская. "Моторика пальцев улучшает мозговое кровообращение, это влияет и на ходьбу и самочувствие. Для пожилых людей очень важно кровообращение", — говорит она.

Во время работы женщины молчат, потому что, говорят, из-за разговоров можно пропустить петлю. Готовые изделия волонтерки упаковывают в коробочки, добавляют открытки, которые бабушки подписывают собственноручно. Рассказывают, бывают крупные корпоративные заказы: фирмы покупают изделия для своих работников или передают в детские дома.

Во Львове жительницы гериатрического пансионата создали свой бренд | Новости Украины

"В основном покупают изделия молодые люди себе, покупают на подарки. Например, есть заказ один — мужчина спрашивает, можем ли мы доставить ему носочки в Америку", — говорит коммуникационная менеджер соцпредприятия Мария Оринчак.

Цена за пару носков – 275 гривен, перчатки 350. Часть заработка тратят на закупку нитей и символическую оплату работы мастерицы, проводящей мастер-классы, а 60% прибыли получают вязальщицы. "Наши бабушки получают в месяц от двух до четырех тысяч гривен", — рассказала соучредительница проекта Оксана Бриндзак.

Впрочем, главное не заработок, говорят волонтеры. Для одиноких бабушек из дома престарелых прежде всего важно общение, внимание и чувство потребности.