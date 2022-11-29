Бахмут атакуют ежесуточно, а ночью устраивают артиллеристов дуэли: бойцы сверхусилиями останавливают "скамью огня"

Мины, ракеты и снаряды взрываются вокруг Бахмута и в самом городе ежесуточно.

Кафиры не жалеют людей и техники, лишь бы захватить Бахмут Донецкой области. Город круглосуточно окутан столбами дыма после разрывов тяжелых снарядов, а на окраинах идут ожесточенные стрелковые бои.

Благодаря, прежде всего, стойкости пехоты и точной работе артиллеристов разбит, но непокоренный Бахмут остается украинским, говорится в сюжете ТСН.

Над городом (даже через плотный туман) видно, как непрерывно вздымаются столбы дыма. "Круглосуточно наносится огневое поражение! Тихих часов не бывает", — утверждают бойцы.

Десятки сотен мин, ракет и снарядов взрываются вокруг Бахмута и в самом городе ежесуточно. "У противника артиллерии очень много и они работают с утра до утра", – рассказывают военные.

"Ночью выезжает артиллерия противника работать по районам нашей артиллерии. Соответственно, большинство артиллерийских дуэлей происходит ночью", – добавляют бойцы.

Только восходящее солнце россияне штурмует Бахмут сразу из нескольких направлений. "Это сейчас Опросное вот, окрестности Бахмута. Опросное, Курдюмовка", — говорят защитники.

Атакует вражеская пехота по много раз в сутки и московитские командиры совсем не учитывают собственные потери. "Противник ведет очень активные штурмовые действия, штурмы проходят каждый час. Они сейчас бросают все усилия, идут просто напролом. Им нужно взять Бахмут и тем более они его не берут в лоб, они берут со сторон. Артиллерия не останавливается ни на минуту", — отмечает военнослужащий-артиллерист 53 ОМБр Влад.

Чтобы заставить решетку, прекратить огонь, "Сэм" ежесуточно поднимает и переносит не один центнер железа. Он отвечает за снаряды на 130-миллиметровой M 46, которые летом передала Украине Македония. Калибр, говорит заряжающий, хоть и меньше и летит снаряд гораздо дальше.

Ежедневно украинские воины курят на Бахмутском направлении вражескую технику и целыми подразделениями уничтожают пехоту кафиров, но вражеская живая сила не заканчиваются, признаются наши артиллеристы. "Потери у них очень большие, но они не заканчиваются. Частные военные компании "Вагнер" и "Лига" возглавляют подразделения чих "чмобиков". Идущие вперед — пару разрывов и они уже убегают, а те, кто идут сзади, они уже подготовлены", обученные — так с ними трудновато справляться", — рассказывают бойцы.

Они стреляют по врагу из крупнокалиберной пушки и у каждого за плечами автомат. Не столько для ближнего боя, сколько средство противовоздушной обороны. Вражеские дроны, признаются артиллеристы, непрерывно выслеживают украинскую арту и наводят московитские пушки.

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