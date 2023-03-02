Бахмут, который мало кто помнит и почти никто не видел: каким был город миллиона роз до войны

Сейчас на улицах города роз постоянные уличные бои, но несмотря ни на что – весной 2023 года Бахмут наш.

"Самая горячая точка" фронта — так уже 10 месяцев называют Бахмут. Российские наемники и их кадровые военные все это время заявляют, что вот-вот возьмут город. Сейчас в небольшом донецком городке продолжаются уличные бои, но захватить Бахмут так и не удалось, только вот – убить гражданских, разрушить здания и уничтожить настоящую красоту. Команда ТСН напомнила, каким город был до 24 февраля прошлого года.

К началу полномасштабной войны город один из самых красивых в Донецкой области — здесь цветут миллионы роз и, несмотря на недалекий фронт, мирно живут более 70 тысяч человек.

Бахмут до войны

Сейчас знаменитая "Аллея роз" разбита, русское войско превратило город в выжженную землю с единичными прохожими на улицах и во дворах. С мая, после оккупации Мариуполя, россияне перемещаются, Бахмут раздолбаивают ракетами и бомбят из самолетов. Здесь все время что-то горит и из-под завалов выкапывают взрослых и детей. Оккупанты заявляют, чуть ли не каждый день, что вот-вот примут Артемовск, имея в виду Бахмут.

Бахмут до войны

Когда он был Артемовском в 2014 году, его 5 раз пытались штурмовать, но не удалось. С тех пор 6 июля в городе праздновали день освобождения, а в 16-м его переименовали в Бахмут. На одной из площадей местные празднования обычно разворачивали длиннющий флаг Украины в 75 метров.

Бахмут до войны

В мае 2022 года с нашествием россиян на украинских территориях на полках магазинах были уже только самые нужные товары – исчезли визитные карточки города – артемовское шампанское и артемовская соль. А уже в конце лета супермаркет полностью разбит. Сейчас за гуманитаркой люди бегают под обстрелами, зимой варят еду на огне прямо в домах.

В промышленном городе среди первых под ударами завод шампанских вин ходит легенда, что именно шампанское успели спасти и вывезти из подземных шахт.

В сентябре в городе сине-желтые флаги и все более плотные обстрелы, город разрушают все больше, местные живут во мраке – без света, тепла, Интернета, но не едут.

Бахмут

Сейчас на улицах города роз постоянные уличные бои, но несмотря ни на что – весной 2023 года Бахмут наш.

Бахмут

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