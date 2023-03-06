"Бахмут в полуокружении": эксперт рассказал о тяжелых боях в Донецкой области

Как будут развиваться бои в Бахмуте дальше, знает только военное руководство, отметил Жданов.

На Бахмутском направлении войска РФ не остаются попыток оцепить украинский город и взять его в кольцо. Туда российское командование подтянуло артиллерию и пытаются максимально сжимать фланги с Севера и Юга за городом Бахмут. Ситуация достаточно критическая.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, враг пытается вытеснить украинские силы из Бахмута и микрорайона Забахмутко. Продолжаются также попытки оккупантов продвинуться на Богдановку, Ореховку, Орехово-Василовку и Дубово-Василовку.

"Усилилась артиллерийская поддержка противника. К сожалению, надо констатировать, что российское командование подтянуло артиллерию на Бахмутское направление, особенно на фланги — туда, где они пытаются продавить нашу оборону, чтобы запереть кольцо окружения Бахмута. Линия столкновения на Севере города и у трассы на Константиновку корректировок не имела. То есть линия фронта на Южном фланге и южной части города без изменений", — рассказал Жданов.

Эксперт отмечает, что также россияне пытаются добиться успеха в районе Белогоровки. Но ситуация там пока остается тяжелой без изменений – войска РФ не достигают никаких успехов, все их атаки отражены.

"Официальные военные источники сообщают о том, что массового хода из Бахмута наших войск не происходит. У нас произошла ротация. Мы продолжаем защищать Бахмут. Туда зашли специальных операций — наш спецназ. Об этом сообщало Министерство обороны Украины. Те части, которые достаточно долгое время находятся в Бахмуте, постепенно выводятся оттуда на ротацию, поэтому пока оборона города продолжается и мы проводим стабилизационные мероприятия линии фронта для того, чтобы предупредить продвижение противника", — сказал Жданов.

В то же время он признал, что ситуация достаточно опасна. Враг пытается не только оцепить город, но и "сделать широкую горловину, чтобы увеличить риск наших потерь во время возможного ухода".

"Они пытаются это сделать, но мы видим, что выходить у них не слишком хорошо. Шансов на успех у врага во время городских боев почти нет. То есть у нас оборона более-менее уверена и удерживаем свои позиции. Поэтому они продолжают максимально сжимать фланги" с Севера и Юга за самим городом Бахмут. Бахмут в полуокружении. Ситуация достаточно критическая. Как будут развиваться события дальше, знает только военное руководство", — подытожил эксперт.

Ситуация в Бахмуте

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины не покидают Бахмут. По его словам, разрушение мостов не уничтожило логистику ВСУ. Она просто двинулась на несколько сотен метров.

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Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Вооруженные Силы Украины будут бороться за каждый метр земли.

По его данным, россияне не перерезали логистические пути, а потому ВСУ получают оружие и эвакуируют раненых.

В отчете Института изучения войны говорят, что украинские войска ведут ограниченный боевой отход в восточном Бахмуте и продолжают наносить значительные потери наступательным смешанным войскам России.

Тем временем за контроль над дорогой в Бахмут россияне гибнут сотнями. Только за одну ночь десантники уничтожили 15 групп вагнеровцев.

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