"Бандита нужно останавливать с ножом в руках": интервью с депутатом Европарламента Расой Юкнявичене о России и войне

Отменив свою годовую итоговую пресс-конференцию и обращение к Федеральному собранию (последнее является его обязанностью по российской конституции), он выступил на расширенной коллегии Минобороны.

Это произошло как раз в день первого после 24 февраля исторического зарубежного визита Владимира Зеленского в США. На этой коллегии, где присутствовал и патриарх Кирилл, ни Путин, ни Шойгу не скрывали, что они готовят еще одно большое наступление на Украину, поэтому затеяли увеличение численности ВС РФ до 1,5 млн.

Путин не изменил своих планов. Он хочет захватить всю Украину, включая Киев. Чтобы Силы обороны Украины имели возможность отразить это наступление, нам нужно еще больше и более мощное западное оружие. А с этим не все так хорошо. Украине все еще отказываются передавать танки, истребители и дальнобойные ракеты.

Как Запад собирается останавливать Путина? Может ли эта война выйти за границы Украины? Когда мы, наконец, получим больше западного оружия? Что нам угрожает со стороны Беларуси? И к чему Россия склоняет Китай?

Об этом ТСН.ua расспросил у депутата Европарламента от Литвы, заместителя главы комитета по безопасности и обороне, и бывшего министра обороны Литвы Расы Юкнявичене.

- Владимир Зеленский совершил свой первый с начала полномасштабной войны России против Украины заграничный визит в США. Это без преувеличения исторический визит. Зеленский встретился с Байденом в Белом доме и произнес речь в Конгрессе. США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $1,8 млрд, которая включает систему ПРО Patriot. Что это значит для Украины, России и безопасности Европы в целом?

– Это исторический день, который войдет в исторические документы, и не только. Не знаю, в какую сторону будет слом или не будет. Но это указывает на то, что западные государства, демократии, лидером которых являются США, будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. И это очень важно, как и то, что Зеленский смог уехать (в США – ред.). Я остаюсь приверженной пониманию, что Россия проиграет эту войну. Только вопрос времени, как долго они еще будут убивать невинных людей и использовать террористические методы.

- Возможно, США и Запад имеют разведывательную информацию, что Иран уже точно согласился предоставить России баллистические ракеты, поэтому Украине дают системы ПРО Patriot , которые способны их сбивать?

- У меня нет разведывательной информации. Я член Европарламента, потому, как и вы, только слежу за информацией в СМИ. Но факты говорят сами за себя – Иран уже помогает России и борется против Украины. Конечно, это воспринимается серьезно, и мы должны еще больше помочь Украине. Думаю, люди в Украине понимают, что без уже оказанной помощи невозможно было бы достичь того, что уже достигнуто. Но, все же, я на стороне тех, кто говорит, что немного в конце концов опаздывает эта помощь, и ее нужно больше. Этой помощи будет больше. Посмотрите, почему мы прошли за эти 300 дней. В начале Германия и другие говорили, что нельзя предоставлять летальное оружие, никто даже не думал, что какое-то очень современное оружие западных государств будет доступно Украине. А сегодня уже никто не сомневается, что это нужно делать. И это делается и будет делаться. Потому что мы сегодня все на войне. Надо победить, иного пути нет.

– Знаете, очень смешно, что в день такого исторического, как вы правильно сказали, визита президента Зеленского в США, Дмитрий Медведев поехал в Китай, чтобы лично передать Си Цзиньпину письмо от Путина. Это уже агония России?

– Думаю, что агония России началась 24 февраля. Это было мое первое мнение, когда я увидела эти ракеты на горизонте украинской земли в то утро. Тогда я подумала, что это начало конца. Потому что просто невозможно представить, что такие агрессивные государства на европейском континенте могли бы добиться победы. Но в то время, конечно, мало кто думал, что Украина будет так сильно противостоять этому агрессору. Это помогло понять и другим на Западе, что мы можем вместе победить. И сейчас мы пришли к тому моменту, который, я не знаю, как будет в исторических книгах описываться, и этот визит Медведева, и где мы сейчас находимся… Это конец 1943 года, если сравнивать со Второй мировой войной, или 1944 год, когда уже все понимали, что Гитлер проиграет, но немцы еще поддерживали его. А это вышло.

Вот так я думаю об этой ситуации. Они (Россия – ред.) в отчаянии. Но я не уверена, что Китай так легко, особенно в этот момент, будет идти на поводу у Кремля и Путина, когда многие понимают, что они не смогли взять Украину на фронте. Наверное, Россия хочет, чтобы Китай напал на Тайвань, чтобы открылся какой-то второй фронт для США, чтобы у США и Запада не было достаточно сил, чтобы воевать на два фронта и помогать. Так думают в Кремле, такие у них есть надежды. Но это не меняет того, что мы должны помочь и победить это зло вместе с Украиной. Это зло должно уйти с европейского континента. И это понятно всем людям доброй воли.

– Вернемся к военной помощи. Может ли Украина надеяться на танки, истребители и ракеты большей дальности? Почему страны-члены НАТО не передают их Украине? Боятся ли спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию?

- Все это нужно было (предоставить Украине – ред.) еще вчера. Я уверена, что это будет как поступили HIMARS, как будут поступать системы Patriot, будут также поступать и танки, чтобы Украина в будущем смогла освободить свои земли. Я не военная. Несмотря на то, что я была министром обороны, в государствах-членах НАТО министры обороны не военные. Мы прислушиваемся к советам военных, делаем политические решения. А военные уже решают, какие виды вооружения нужны для одной или другой операции, или для того, чтобы выполнить эти политические задачи. Сейчас политическая задача – помочь Украине победить, освободить территорию. Это значит, что украинские военные лучше других знают, чего им не хватает. И генерал Залужный как раз об этом и сказал. И, я думаю, президент Зеленский как верховный главнокомандующий говорил об этом в Вашингтоне.

– Вы уже упомянули главкома ВСУ Залужного. В интервью The Economist он сказал, что Украине нужно 300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц. Да, страны-члены НАТО предоставляют нам системы ПВО, мы получим первую систему ПРО Patriot. Но это единицы. Наверняка вы на политическом уровне в Европарламенте вовлечены в эти обсуждения. Скажите, у стран-членов НАТО просто нет столько оружия, сколько нужно Украине или причина в чем-то другом?

- НАТО – это объединение государств. Сам Альянс не имеет какого-то отдельного оружия, отдельной армии, как многие думают. НАТО – это блок отдельных государств, имеющих свои армии. И эти страны решают. Но есть "Рамштайн", в который входят не только страны-члены НАТО, там более 50 стран. И они знают, что есть, чего у них нет. Я член Европарламента, и могу сказать, что ЕС не военная организация. У ЕС нет общей оборонной политики. Когда Украина будет вступать в ЕС, возможно, тогда ЕС уже будет иметь какие-то соглашения по совместной обороне. Однако сейчас таких пока нет. Вы спросили, есть ли у нас дискуссии по военной помощи Украине. Такого чего глубокого нет. Мы помогаем по другому принципу. К примеру, ЕС одобрил предоставление Украине 18 млрд евро (макрофинансовой помощи – ред.) на 2023 год. Это очень мощная помощь Украине. Хотя не сразу получилось договориться о ее предоставлении из-за позиции Венгрии. Но уже договорились. Также впервые в истории ЕС из специально созданного Европейского фонда мира по закупке оружия для Украины выделил сначала 2 млрд, потом еще больше. Так действует ЕС.

А государства-члены НАТО принимают решение отдельно. Сильнейшие в этом плане США и Великобритания. 70% всей военной силы НАТО – это США. Я буду очень откровенна: у ЕС большие проблемы с обороной. Почему? Потому что после создания ЕС постоянным фундаментом безопасности была НАТО или Америка. Просто привыкли так жить. Особенно после развала СССР все подумали: все, история закончилась, и немногие обращали внимание на безопасность. Та же Германия. Случилось так, что Германия стала не самым сильным в смысле военной силы государством. Только сейчас, только после 24 февраля, немцы пересмотрели свою политику, и в этом году они очень быстро выделили достаточное количество денег, чтобы достичь 2% уровня расходов на оборону от ВВП. Потому, конечно, есть проблемы и на Западе. Но в то же время западные демократические государства вместе сильнейшие в экономическом смысле. И нечего здесь сравнивать с такими государствами, как Россия. Поэтому России нужен Китай, помощь Китаю в разных областях. И в энергетическом, чтобы Китай у них больше покупал, и в санкционном. Поэтому и Медведев туда поехал, как некий эмиссар, чтобы Китай принял сторону России в этой войне, потому что они в отчаянии.

– Ракетный взрыв в Польше наглядно продемонстрировал, что эта война может очень быстро выйти за границы Украины. В ЕС, на европейском континенте это понимают?

– Конечно. Иногда, я бы сказала, этого слишком боятся. Такие политики, как я, из наших стран, мы постоянно говорим: посмотрите, украинцы не боятся Путина, Кремля, России и нам не нужно показывать, что мы их боимся; Путин угрожает, и мы уже отступаем, не помогаем ли так, как могли бы помочь Украине сразу. Здесь есть два момента.

Первый – это то, что уже несколько поколений жили в демократиях, в ЕС, и привыкли к мирной сытой жизни, где люди думают о будущем своих детей. Не о том, как их накормить, а какое будущее у них будет. И достаточно сытое будущее. И эти люди богато живут. То, что сейчас делает Украина, как обороняется, как украинцы не боятся Кремля и Путина — это, конечно, поражает многих. Но я не думаю, что во всех государствах общество готово бороться так, как борются украинцы, к сожалению. И есть страх, что Путин угрожает ядерным оружием. Это влияет и на решение политиков. Ибо, конечно, каждый здравомыслящий человек не хочет, чтобы эту крысу в углу, как я сейчас называю Кремль и Путина, делали такие шаги, которые вообще нельзя нормально понять.

Второй – Запад не готов к будущим процессам в России: распаду России; каких-то революционных волнений внутри; или того, что будет с этим режимом, когда Украина победит. Я чувствую, что Запад хочет, чтобы эти процессы не вышли из-под контроля.

Как вы спросили, что пала эта ракета (в Польше – ред.)… Поэтому очень быстро все может выйти из-под контроля. Многие политики на Западе это изучают. Мы всегда говорим, что не нужно бояться. Для меня, например, победа Украины означает не только то, что Украина отвоюет все свои территории, включая Крым, но и то, что не станет режима Путина в будущем или какого-либо другого режима. Не нужно бояться этих процессов. Потому что только поражение этого режима может привести к каким-либо реформам в самой России. Потому что пройдет 5-10 лет, и они снова вернутся с такими же агрессивными намерениями, и будут нападать, если мы снова вернемся к сотрудничеству с этим или похожим на путинский режим после победы Украины в этой войне. Впереди очень много. Но самое главное сейчас, это, конечно, то, с чего мы начали, – это оружие для Украины. Оружие, которое нужно Украине для победы над этим ужасным врагом всех демократий, не только Украины.

– Чего ожидать от Путина? Что он еще может сделать? Объявить еще одну так называемую волну мобилизации в России? Мы прекрасно понимаем, что это полная мобилизация. Воевать до последнего и пойти снова на Киев? Кто или что может его остановить?

– Сейчас, я думаю, единственное, что может его остановить, – это как раз то оружие, о котором вы меня спросили. Я не вижу иного пути. Только это оружие, только сдерживание России, чтобы они знали, что запуск ракет с какого-то самолета с территории России, из Крыма или даже из Беларуси будет иметь последствия. Я не вижу иного выхода. Возможно, военные имеют другие планы. Но бандита нужно останавливать с ножом в руках там, где он совершает эти действия. Да, многое еще предстоит сделать. Все сейчас решается на фронте, который проходит не только под Бахмутом или где-то на восточной линии, но и в воздухе с кораблями и самолетами, с тех ракетных баз, откуда уничтожается Украина.

– Вы уже упомянули о Беларуси. Первый за три года визит Путина в Лукашенко. Какова была цель? К примеру, Путин заявил в Минске, что белорусских летчиков планируют научить управлять самолетами, способными нести ядерное оружие. Это уже очевидная угроза странам-членам НАТО, с которыми граничит Беларусь, и нарушение Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.

– Россия сейчас пытается использовать уже последние остатки, чтобы в первую очередь показать российскому народу, что Россия сильна. Я понимаю этот визит. Ибо после этой так называемой частичной мобилизации многие люди в России были очень недовольны. Мы видели, сколько сбежали, сколько были взволнованы. И уже начали возвращаться в гробах обратно в Россию. Поэтому, я думаю, это, в первую очередь, хочет показать Путин. Разведка должна сказать, что там (в Беларуси – ред.) готовится. Я уверена и знаю, что НАТО знает каждый шаг и движение, происходящее в Беларуси в военном смысле. Разведка проводится ежеминутно, не смотря на праздники. Я слышала, что украинские военные сказали, что сейчас угроза с белорусской стороны немного увеличилась. Посмотрим. Я не буду думать, чего они там добились на этой встрече. Но я знаю с тех пор, это уже давно было, 2008-2012 гг., когда я работала министром обороны (Литвы – ред.), что, да, Беларусь имеет подготовленные силы, но у них нет военного опыта. От них мало что зависит. Они уже являются частью ВС РФ. Лукашенко боится, что белорусы не будут воевать против народа Украины. Это тоже правда. Я не думаю, что у ВС Беларуси большое желание идти на войну против Украины. Так что здесь больше фейкового. Имею в виду, что сама РФ стала при Путине каким-нибудь фейком. Взгляните, даже ВС РФ не те, о которых все думали. А как они угрожали… Это ВС, которые не смогли победить гораздо меньшее количество ВС Украины, несколько месяцев борются за Бахмут. Поэтому, конечно, все это нужно воспринимать всерьез. Но, думаю, что внутри кремлевского режима это уже большее отчаяние. Не знаю, возможно, они сами в это верят. Но это уже не та сила, которую мы видели до 24 февраля.

– Пока президент Франции Эммануэль Макрон уже второй раз заявляет, что России нужно предоставить какие-то гарантии безопасности, мне кажется, что ЕС, страны-члены НАТО должны говорить о том, как и когда Украина станет членом Альянса. И здесь очень символично, что в следующем году Вильнюс как раз будет принимать саммит НАТО. И было бы хорошо, если бы Украина там получила четкие заверения, лучше юридические, что мы станем членами НАТО или еще лучше – получила ПДЧ. Это возможно?

- То, о чем сказал Макрон, не является мнением всего ЕС. Хотя Франция – очень важное государство. Но Макрон любит такие широкомасштабные картины рисовать относительно будущего. В первую очередь, у меня к нему вопрос: гарантии для какой России? Думаю, что он думает о гарантиях не России, а Путину. Ибо гарантии безопасности для России – это как раз победа Украины в этой войне. Чтобы люди России были освобождены от этого империалистического ига. Потому что это не только при Путине, но и при СССР было, и при царях, у них всегда эта болезнь была и остается. И чтобы они освободились от этого, как раз и нужна победа, нужна депутинизация России. Это предполагает не только то, чтобы Путина не стало, но и всего этого агрессивно настроенного режима. Нужна также денуклиаризация России, чтобы у этого государства никогда в ближайшем будущем не было ядерного оружия. Нужна демилитаризация этого государства. И нужен план, как этому государству перейти к нормальному соседству с другими странами. Это, я думаю, очень важно в первую очередь для россиян, живущих в России, не имеющих ни свободы слова, ни демократических гарантий, в тюрьме, которых убивают и т.д. Да я вижу гарантии безопасности для России в будущем. Украина как раз за это и борется.

А относительно будущего Украины, да, конечно, я всегда говорила и говорю, что в 2008 году была допущена большая ошибка, когда Украина и Грузия не были приглашены в НАТО. Потому и началась эта война, потому что Путин думал, что на Западе все слабые и не будут принимать те меры, которые сейчас принимаются. А в Вильнюсе… Да, посмотрим. Но точно уже не хватит того, что было сказано в Бухаресте, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО. Уже сейчас Украина действует как член НАТО, потому что использует оружие НАТО. Это самая сильная армия на демократической части европейского континента. И в будущем – это для НАТО нужна Украина, а не наоборот. Именно так нужно думать о будущем Украины. Это нам нужно Украина как сильное государство с сильными ВС, которые защищают и государства НАТО. Именно это я хотела бы услышать в Вильнюсе.