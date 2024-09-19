Банки будут раскрывать тайну клиента: что известно о скандальном законопроекте в Раде

Адвокат объяснила, что изменится для украинцев в случае принятия законопроекта.

Украинские банки по запросу органов Национальной полиции будут раскрывать тайну клиента, если банковская операция "содержит признаки уголовного правонарушения". Среди информации, которая будет передаваться правоохранителям — идентификационные данные банковской операции и геопространственные данные.

Соответствующий законопроект (№11043) в ближайшее время может принять Верховная Рада. В Сети возмущаются: мол, закон нарушает право на частную жизнь, нормы Конституции и конвенции о защите прав и свобод.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua объяснила, что предусматривает проект закона, что изменится для простых украинцев в случае его принятия и что в нем вызывает сомнения.

Что меняет законопроект №11043

Законопроектом № 11043 планируется ввести новое основание для раскрытия банками данных относительно юридических и физических лиц, которые составляют банковскую и коммерческую тайну, органам Национальной полиции Украины в случае, если банковская операция клиента поставщика платежных услуг (банка) содержит признаки уголовного правонарушения.

При этом, по словам Марины Бекало, следует обратить внимание, что согласно законопроекту клиенты вынуждены будут предоставить банку такое письменное разрешение, ведь предоставление письменного разрешения на раскрытие банковской тайны станет обязательным условием для заключения договора о предоставлении платежных услуг.

"Отказ клиента предоставить такое письменное разрешение будет основанием для отказа банком на заключение с таким клиентом договора о предоставлении платежных услуг", — рассказала адвокат ТСН.ua.

Более того, законопроект предусматривает, что информация, которая должна раскрываться банком органам Национальной полиции, кроме идентификационных данных банковской операции (плательщик и получатель, сумма, дата, валюта операции и т.п.), должна содержать также геопространственные данные, IP-адрес, через который осуществлялся вход в платежное приложение.

Представители полиции благодаря электронному запросу могут узнать от банков следующую информацию:

сумму и валюту платежной операции;

дату проведения платежной операции;

тип платежной операции;

геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для осуществления платежной операции (при наличии), а в случае осуществления платежной операции через кассу — адрес кассы (при наличии);

идентификационные данные получателя: для физического лица — фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица — полное наименование, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины;

полное наименование поставщика платежных услуг получателя;

уникальный идентификатор получателя и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета получателя;

наименование и код эквайра (при наличии);

идентификатор платежного устройства (при наличии);

код, идентифицирующий операцию в платежной системе (при наличии);

уникальный идентификатор плательщика и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета плательщика.

На каких основаниях полиция сможет получить эти данные

При этом законопроектом не предусматриваются четкие основания для подачи полицией запроса на раскрытие этой информации.

По словам Марины Бекало, достаточным основанием для полиции станет наличие в проведенной банковской операции признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Уголовного кодекса Украины.

"Следует заметить, что проектом не предусматривается, что такая информация должна передаваться в рамках досудебного расследования, что однозначно вызывает сомнения в гарантии обеспечения защиты передаваемой информации", — рассказала ТСН.ua адвокат.

Ведь по уголовно-процессуальному законодательству любая информация, которая стала известна органам полиции (т.е. сведения досудебного расследования), составляет следственную тайну, разглашение которой влечет уголовную ответственность.

“То есть переданная информация банком в органы полиции не будет защищена в понимании ст. 222 УПК, поскольку будет передаваться вне криминально-процессуального законодательства, что однозначно нарушает также ст. 32 Конституции Украины”, — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

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