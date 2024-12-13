Банки поделят клиентов по рискам: для чего в Украине снижают лимиты карточных переводов

В Украине усилят финансовый мониторинг и введут новые ограничения по карточным переводам средств. Меморандум об этом подписали крупнейшие банки Украины. Ограничения касаются всех переводов, в том числе через IBAN.

Банки договорились ввести ограничения на проведение исходных переводов при отсутствии документального подтверждения доходов:

по клиентам "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц

по клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска:

с 1 февраля 2025 года – в сумме до 150 тысяч гривен в месяц

гривен в месяц с 1 июня 2025 года – в сумме до 100 тысяч гривен в месяц

Лимиты не касаются клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтеров.

Переход к европейским стандартам

ТСН.ua поинтересовался у эксперта для чего вводятся ограничения и чего от них ждать.

По словам Александра Охрименко, подобная практика с ограничением карточных переводов давно работает в Европе.

"Там все зависит от того, какой вы клиент и какую сумму средств имеете право перечислить за один раз. Это европейская практика, а поскольку мы планируем вступление в ЕС, то, соответственно, внедряем у себя такие нововведения, чтобы соответствовать европейским стандартам. Если человек работает официально и исправно платит налоги, то он, соответственно, имеет больший лимит и может без проблем перечислять заработанные средства", – рассказывает ТСН.ua Александр Охрименко, экономический эксперт.

Как это будет работать?

Специалист добавляет, что запланированные ограничения переводов средств на карточку не повлечет за собой проблем для обычных украинцев.

"Если человек захочет купить какую-нибудь дорогую вещь, скажем квартиру или автомобиль, то банк, конечно же, поинтересуется – откуда у гражданина деньги. Если он уплатил все налоги, то и проблем для перечисления средств на карту не будет. Но если лицо не может объяснить, где оно взяло деньги, банк остановит такой платеж и не позволит его выполнить", – объясняет Александр Охрименко.

По кому ударят ограничения переводов

Эксперт добавляет, что лимиты на перевод средств нужно уже давно ввести в Украине.

"Эти нововведения, прежде всего, ударят по теневой экономике, а также по ФЛПам, которые не занимаются экономикой, а иногда просто отмывают деньги. Именно поэтому банки и будут обращать внимание на деятельность ФЛП, которые переводят через себя огромные суммы средств, им придется объяснять их происхождение", – отмечает Александр Охрименко.

Эксперт добавляет, что введение лимитов на перевод средств на карточки прежде всего касается борьбы с мошенниками. В Украине активизировались так называемые "дропы" или их еще называют "денежные мулы". Это люди, которые за определенное вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим легальным банковским картам, счетам и интернет-банкингу.

"Грязные" деньги становятся "чистыми" после сделок с "дропами" / Фото: Фото из открытых источников

"Вряд ли обычный украинец сможет позволить себе ежемесячно перечислять кому-то по 50 или 100 тысяч гривен. "Дропов" используют для отмывания средств, а государственный бюджет недополучает из-за них 1 миллиард гривен ежемесячно. В основном отмывают деньги с контрабанды и взяток. Средства получены незаконным путем разбрасывают на "дропы", а затем обналичивают и уже чистыми возвращают "хозяину". Именно такие схемы должно сделать невозможным нововведение", — подчеркивает Александр Охрименко.

Эксперт отмечает, что если человек официально работает и платит налоги, то банки будут увеличивать лимит для таких клиентов.

"Банки будут соглашаться на увеличение лимита перевода средств, если есть подтвержденный источник доходов. А если человек нигде не работает, а хочет перевести миллион гривен, то банк поинтересуется у такого лица, где он взял деньги. И объяснение, что шел по улице и случайно нашел миллион гривен, здесь не проходит", – объясняет эксперт.

Лимит на переводы зависит от уровня риска

Мы поинтересовались у эксперта, что означает разделение на клиентов с "высоким", "средним" и "низким" уровнем риска.

"Уровень с "низким" риском получат те клиенты банков, которые ничего не нарушают. Если же со стороны банка есть подозрение, что клиент занимается отмыванием денег, то он получит соответственно "высокий" или "средний" уровень риска и уменьшенный лимит на переводы. Думаю, что статус с "высоким" риском получат уже упомянутые "дропы" и ФЛП", – прогнозирует Александр Охрименко.

Он добавляет, что банки видят движение всех поступающих на счета клиентов средств. Поэтому будут иметь возможность определять уровень риска и соответственно увеличивать или уменьшать лимит на перевод средств на карту.

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