Барабаны сменили конструкторы за 950 тысяч гривен: скандальными закупками для укрытий Киева занялась прокуратура

За изучение истории с покупкой барабанов и сковородок для укрытия принялись и депутаты Киевсовета.

Овощерезок на полтора миллиона, пароконвектомат за полмиллиона гривен и барабанов на 891 тысячу — это закупки в Днепровском районе столицы для укрытий в садах и школах. Все лучшее детям – аргументировали свои закупки руководство управления образования, говорится в ТСН.

Днепровский район находится на левом берегу столицы. В нем свыше сотни школ и садов и для их укрытий закупили технику, от которой уже неделю трусит общество.

Свою новую овощерезку местные педагоги называют робокопом, ее купили в садик для укрытия за 132 тысячи. “Оно стояло в укрытии, но сейчас дали разрешение ходить посторонним. Поэтому мы соответственно приказу – подняли наверх, где сохраняется. За час такая машина перерабатывает 500 кг овощей и 300 кг пюре”, — объясняют в садике, почему овощерезка не в укрытии, для которого ее закупили.

Свою новую овощерезку местные педагоги называют робокопом

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Купить машину, говорят, планировали давно в рамках реформы питания. Деньги предусмотрели еще до начала полномасштабного вторжения и потратить их большая война не помешала. "В октябре начались атаки на украинскую энергосистему, нам нужно было срочно принимать решение, как кормить детей и тогда, учитывая сложные условия, было принято решение закупить именно такое оборудование", — рассказывает руководительница административно-хозяйственного отдела управления образования Днепровского района Киева Ольга Дроздова.

Без света оно, правда, работать не может. Овощерезок для укрытий в учебных заведениях купили 12 штук и потратили более полутора миллионов гривен.

А в лицей того же района кичатся купленной для укрытия многофункциональной "сковородкой". Она имеет тачскрин и флеш память, компот в ней варится всего за 10 мин. Приобрели в укрытие еще и пароконвектомат – это большой духовой шкаф, в котором готовится еда, в частности, с помощью пара. Обе покупки обошлись в полтора миллиона гривен. "Эти средства не предусматривались для больницы, военных. А именно по этой статье – капитальных расходов на пищеблоки – на реформирование пищеблоков. Лично я горжусь, что мы смогли приобрести эти вещи и качественно питать”, — говорит директор заведения Екатерина Фоя.

В лицей того же района кичатся купленной для укрытия многофункциональной "сковородкой"

Приобрели укрытие еще и пароконвектомат – это большой духовой шкаф, в котором готовится еда, в частности, с помощью пара.

Мнение директора не сильно поддерживает общественность. Максим одним из первых запостил в Сети странные закупки Днепровского управления образования. Наткнулся на них случайно, когда искал на "Прозоро", не покупается ли что-то для ремонта укрытия возле дома мамы. Он знает, что по законодательству покупка чего-либо для укрытия происходит по упрощенной процедуре. “Покупаешь, обходишь процедуру, направления у поставщика, прикрываясь укрытием, а покупаешь для пищеблока. Так извините, так можно купить и "Мазерати" для укрытия и аргументировать, что это подвозить воду для укрытия", — убежден он.

Элитного автомобиля еще нет, а барабаны уже есть. В Днепровский район в прошлом месяце закупили музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог. Это барабаны разных размеров и с комплектом молоточков к ним. В общей сложности на 952 тысячи. Как это барабанить во время тревоги в укрытии — сети мгновенно взорвались многочисленными мемами. Но на практике — когда звучит воздушная тревога малыш спускается в укрытие и изо всех сил бьет в барабаны.

У детей барабаны придется все же забирать.

Руководитель районного управления образования ничего крамольного в этом не видит. Гупать в укрытии, чтобы не слышно гул на улице, говорит, советуют психологи.

Но потом все же сообщили, что барабанов все-таки не будет, Управление образования Днепровского района отказалось от них. Там сообщили, что расторгают договор на закупку музыкальных инструментов из-за резонанса, и то, что общественность не восприняла новых методик снятия стресса в укрытиях. За барабаны они еще не успели рассчитаться, так что деньги продавцу возвращать не нужно. Но их уже успели раздать по школам и садам: так что у детей придется все-таки забирать.

Эксперты-международники исследовали, что именно для киевских убежищ покупают на "Прозоро", и в частности, Днепровский район столицы, который является лидером расходов. К овощерезкам – по стоимости вопросов нет, барабаны – еще считают. Больше всего заинтересовали стулья, которое закупило Управление образования Днепровского района в количестве 6,5 тысячи штук, за один выложили 750 грн. "200-250 грн на каждом стуле потенциально может быть переплата. Почти 2 млн грн переплата на одной закупке на стульях”, — говорит заместитель исполнительного директора Transparency International Ukraine по инновационным проектам Иван Лахтионов.

200-250 грн на каждом стуле потенциально может быть переплата

Они подали заявление о возможных злоупотреблениях в прокуратуру, там вопросы уже изучают, зарегистрировали уголовное производство. Расследования будут вести и по другим закупкам.

В мэрии говорят, на районы управы нет. За изучение истории с покупкой барабанов и сковородок для укрытия принялись и депутаты Киевсовета. Днепровское же управление образования не останавливается, перед летними каникулами в укрытие закупили детских конструкторов на 950 тысяч гривен.

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