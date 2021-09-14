Бархатный сезон в Одессе в разгаре: туристы наслаждаются теплым морем

Некоторые туристы ждут сентябрь, когда начнется бархатный сезон.

Летний отдых продолжается. В Одессе наступило бабье лето и температура воздуха и морской воды балует местных отдыхающих.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 14 августа.

Синоптики сегодня вообще пообещали рекордных +28, поэтому те, кто решил провести свой отпуск в бархатный сезон, не прогадали.

Уже не так жарко как летом, поэтому людей немало. Это в основном одесситы, шутят — дождались, когда приезжие покинули пляжи и теперь спокойно наслаждаются морем и солнцем. И, конечно, купаются в теплом море.

- Хочется, чтобы погода нас радовала дольше. Хочется немного урвать лето, побыть в этой атмосфере. Очень положительные такие впечатления, я очень люблю плавать.

Молодые люди из Николаева специально организовали поездку к морю в период бабьего лета.

- Последние дни лета, тепла. Можно погулять, наслаждаться еще теплыми днями.

Синоптики обещают теплую погоду до конца недели, потом станет прохладнее и начнутся дожди. А вот если верить народным приметам, то бабье лето продлится с сегодняшнего дня и до 21 сентября.

Новости Украины: Одессе наступило бабье лето - температура воздуха и воды радует отдыхающих

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