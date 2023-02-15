Башня танка в гостиной: в изуродованные дома в освобожденном селе на Херсонщине возвращаются жители

Почти год без света, газа и водоснабжения живет поселок Правдино Херсонской области, где еще в сентябре круглосуточно продолжались ожесточенные бои, а сам населенный пункт был линией фронта. Тогда большинство селян эвакуировались, а теперь – понемногу возвращаются, говорится в ТСН.

В деревне на одной улице с десяток домов и ни одного целого. Поваленные стены, ни одного окна и снята кровля – все что осталось от дома Игоря. Пока его не было, здесь базировались русские. Когда вражеская бронемашина сдетонировала, задело дом мужчины, а башню бросило в дом к соседям, через крышу и провалилась им в гостиную.

Все вокруг разбито, перекопано траншеями, заминировано, по дороге повалены столбы. Люди заготавливают дрова – единственное здесь отопление. Но топить в своей печке из-за разрушения получается не у всех, поэтому спасают буржуйки, которые привозят волонтеры – они здесь основа жизни.

В доме Лидии Васильевны во время оккупации тоже жили россияне, а когда отступали — украли от носков до шкафа. В комнатах оккупанты вырывали электропровода и выбивали окна, а на кухне ходили в туалет. "Воды еще нет, можно было бы нагреть и помыть понемногу", — говорит женщина.

Водоснабжение в поселке централизовано, но электросеть оккупанты перебили еще в мае — тогда до сих пор исчез свет и стали насосы скважин. Местные спасались водой из единственного в село колодца. Больше нигде воды не было. Брали только здесь. И живность кормили, и пили, хотя она непригодна к питью. Кипятили и пили”, – рассказывает Сергей.

Мужчина рассказывает, что отбить деревню ВСУ пытались несколько раз. Когда удалось россияне отступая начали забрасывать Правдино минами и артснарядами. Плотность огня была такой, что огород Сергея словно перерыл. В ходе обстрелов в селе погибли 6 местных, но если бы не эвакуация – жертв было бы в разы больше, рассказывает староста. В настоящее время из населения из 1200 человек, живут менее двух сотен. Количество разрушенных домов в сельсовете еще подсчитывается.

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