Бассейнами в грузовиках в харьковский дельфинарий вернулись все жители, которых спасали от обстрелов эвакуацией

Два дельфина, морской котик и морская львица после 7 месяцев путешествий и эвакуации теперь дома. Еще весной часть млекопитающих вывезли в дельфинарий в Одессе, ведь громкие обстрелы в Харькове их очень пугали, говорится в ТСН.

Злата и Луна не отплывают от своего тренера. После 7-месячной разлуки соскучились по играм и тренировкам, говорят работники. Впрочем, в первые часы по возвращении дельфины не узнали своего тренера и не реагировали на его команды.

“Они, когда вернулись, сразу не узнали нас. Нам нужно было несколько часов, чтобы немного поиграть, поплавать с ними. Тогда уже поняли, что они поняли, где они. Они встретили своих знакомых, они узнают друг друга. Они узнали Зевса и Бьюти и начали резвиться», — рассказывают сотрудники дельфинария.

Десять часов из Одессы в Харьков – долгое путешествие для дельфинов, морского котика и львицы было очень тяжелым. Да и организовать перевозку было сложно. Машина должна была ехать не слишком быстро, минуя ямы и бугры на дороге, потому что млекопитающие крайне чувствительны к толчкам. В самом грузовике был огромный бассейн с водой, вместе с животными ехали и ветеринары. Каждые 15 минут замеряли млекопитающим пульс, температуру тела и воды.

Впрочем, дорога домой была намного легче, чем эвакуация под обстрелами весной. От каждого взрыва дельфины и котики стряхивали. Тогда из прифронтового города удалось увезти не всех. Родившуюся под обстрелами Мрию вместе с ее родителями-дельфинами и еще двух белых китов, которые весят по тоне, эвакуировать не смогли. "Они сначала очень сильно реагировали. Кто-то впадал в панику, кто-то заклякал, но через некоторое время они привыкли и просто залегали на дно и лежали как можно дольше, задерживая дыхание, пока не наступит тишина, а затем возвращались к активному образу жизни. Сейчас они даже не реагируют. Это настолько редко, что они даже не успевают что-либо понять и почувствовать", — рассказывают тренеры.

Родителей-дельфинов вместе с маленькой Мрией и только что вернувшиеся домой Злату и Луну поселили в одном бассейне.

В дельфинарии говорят, эвакуированные животные стали более активными по возвращении и охотно озорничают вместе. “Приблизительно 7 месяцев они были на передержке в Одессе. Они там почти не выступали, только хорошо питались, отдыхали. Будто вернулись из отпуска”, — шутят тренеры.

В открытом бассейне ныне живут белые киты Пломбир и Снежка. Они адаптированы к прохладным температурам, а весной пришлось адаптироваться и к российским обстрелам. Однажды киты чуть не погибли, когда весной зрительскую арену повредили кассетные бомбы. В бассейн тогда нападали обломки от снарядов и остатки поврежденного покрытия. Киты выжили и сейчас Снежка плавает в бассейне с украинским флагом.

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