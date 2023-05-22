Батальон "Арей" самодельным оружием останавливает штурмы россиян: вынуждены быть максимально прицельными

Российские оккупанты сейчас пытаются вычислить вероятное направление украинского контрнаступления и в то же время ищут слабое место в нашей обороне. Но добровольческий батальон «Арей» превратил одно из якобы «слабых мест» — в убедительный рубеж нашей обороны, говорится в ТСН.

Мини-РСЗО – это не штатное оружие украинских Сил обороны, но очень часто оно выполняет задачи, не менее важные, чем штатное вооружение. Трубы от трофейных "Градов", продвинутая система наведения, дистанционный спуск. Система в считанные минуты разворачивается в боевое положение. Реактивные снаряды точно ложатся в цель. Дефицит боеприпасов заставляет стрелять метко и экономно, потому что почти невозможно официально пополнить запас ракет на неофициальное оружие. «Все то, чем мы работаем, это то, что мы забрали в конце на Херсонском направлении. Но оно кончается. Будь оно в штате, мы бы тогда могли получать БК», — говорит военнослужащий Сил обороны Руслан.

В батальоне «Арей» наиболее убедительное оружие – почти все трофейное. Ее возвращает в строй и заставляет работать против бывших хозяев специальное ремонтное подразделение. Еще есть багги, вооруженный тремя мощными пулеметами.

Населенный пункт, помогающий держать трофейное оружие, стал костью в горле русским оккупантам. Российские генералы считают, что отсюда открывается дорога и на Запорожье, и на Днепр. Оккупационная армия, в режиме 24 на 7, забрасывает этот небольшой южный городок смертельным железом. «У них не получилось совершить прорыв, и они просто работают артой, перемалывают артой все», - говорит командир батальона "Арей" Александр.

Утром населенный пункт обстрелял вертолет, днем подключилась крупнокалиберная артиллерия. «Сейчас идет работа по поиску вражеского пилота. Он засветился на аэроскопе. Мы его видим», – рассказывают бойцы.

Как только оператор обнаружен, по месту пуска прилетает боеприпас. Производство специальных боеприпасов, которые дроны точечно доставляют к оккупантам, организовано прямо здесь, под землей.

Скелет русской группировки на этом участке фронта составляют регулярные войска. От пленного российского «мобика» стало известно, пару месяцев назад сюда пригнали 430-й российский полк. Тот самый, что якобы бунтовал против путинской мобилизации. Похоже, русский бунт, бессмысленный и беспощадный, закончился тем, что бунтовщиков, как и остальную «вторую армию мира», убедили стать «пушечным мясом». «Ничего их не толкает. Путин их толкает. Кого в военкомате поймали, того и отправили. У них же кредиты, такая славная история. Оно набралось кредитов у себя дома и пришло сюда, меня убивать, чтобы свои кредиты погасить дома», — возмущается военнослужащий Сил обороны Степан.

Мотивация, а не оружие – превосходство над противником. "Арей" вырос из группы бойцов Украинской Добровольческой Армии. Впоследствии превратился в полноценное подразделение в составе бригады терробороны. Однако командование Вооруженных Сил позволило ему сохранить и традиции, и символику УГА. Получить боевое красно-черное знамя бойцы считают самой высокой наградой.

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