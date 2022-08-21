"Батальон Монако": кто из VIP-персон сбежал за границу, что там делает и что сможет ГБР

В частности, речь идет о тех, кто входит в так называемый список "Батальона Монако". Именно такое название носит расследование журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача, что касается украинских VIP-беженцев в Монако, Монте-Карло и Ницце.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Лазурное побережье микрогосударства, на юге Франции, во время полномасштабной войны Украины с Россией, облюбовали по меньшей мере 84 украинских бизнесмена, судьив и нардепов. Раньше в Украине они назывались политической элитой.

В объектив журналиста издания "Украинская правда" попали нардепы, которые почему-то находятся за границей и заседаниях Верховной Рады не участвовали уже более 6 месяцев.

На своей 65-метровой яхте в Монако засветился и один из самых богатых людей Украины Константин Живаго. Он неуловимый беглец с 2019-го — потому что именно тогда объявлен ГБР в розыск, за подозрение в хищении 2,5 млрд гривен вкладчиков своего банка. В Монако он приплыл с женой. В этом же месте на автомобиле Bentley засветился и застройщик из Днепра Вадима Ермолаева.

На французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра в первые минуты работы журналисты зафиксировали с десяток поместий, в которые регулярно заезжают автомобили с украинской регистрацией. А по улице прогуливается беглый депутат и прогульщик от запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович. Вместе с Сергеем Вязмикиным он ходит на пробежки. Тем самым Вязмикиным, что бывший и.о. начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. И явно зарплата не должна ему позволять жизнь на французском курорте.

Больше охраны журналист Михаил Ткач заметил возле имения Сергея Левочкина. Его правда на месте не застал, но ссылаясь на собственные источники утверждает, что тот — именно улетел отсюда на Афон.

Больше всего расследователи удивляются тому, что весь материал удалось наснимать всего за несколько дней и за считанные часы работы в разных местах. А улетая домой, еще и обнаружить в аэропорту бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, при президентской каденции Януковича — Виктора Татькова. В Украине он объявлен в розыск. И хотя в ГБР уже заявили, что проверят законность пересечения госграницы депутатами, бизнесменами и судьями, а в "Слуге народа" призвали лишить полномочий нардепов, фигурирующих в материале журналиста. Сами же расследователи, как и остальные украинцы задаются вопросами: дойдет ли до реальных наказаний, в случае доказывания вины кого-либо из упомянутых в списке? И что с ними делать после окончания войны?

Напомним, некоторые украинские олигархи и бизнесмены с начала полномасштабного вторжения скрылись за границу. Там элитные "беженцы" подальше от ракет и мобилизации развлекаются на Лазурном побережье, пока украинцы защищают свою землю.

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