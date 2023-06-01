Батальон "Монако", ТРО Лазурного берега: что известно об элитных украинских беженцах во Франции и Монако

Все, что известно об элитных беженцах из Украины и где они пытаются переждать войну, разбирался в ТСН.ua.
В то время, когда украинские защитники истекают кровью, сдерживая российское нашествие, и, шаг за шагом отвоевывая наши земли, а гражданское население страдает от постоянных ракетных ударов и атак "шахедами", многие чиновники — политики и бизнесмены —сбежали из страны за границу.
Все, что известно об элитных беженцах из Украины и где они пытаются переждать войну, разбирался ТСН.ua.
Интернет-издание "Украинская правда" опубликовало ряд расследований об украинской "элите", сбежавшей от войны за границу. Судя по расследованию, наиболее богатых беженцев из Украины осели на Лазурном берегу – в элитных курортах Франции и Монако.
Второй президент Украины Кучма
Леонида Кучму журналисты заметили на Лазурном побережье во время прогулки. Его сопровождал охранник. Кучма занимался скандинавской ходьбой, а затем зашел в имение своего зятя — Виктора Пинчука.
Ткач напомнил, что второй президент Украины прокомментировал агрессию РФ на 15-й день после полномасштабного вторжения.
Отметим, что именно во времена президента Кучмы, в результате соглашения 1999 года, Украина передала России восемь бомбардировщиков Ту-160 и три бомбардировщика Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет воздушного базирования большой дальности Х-55. Именно этими ракетами и самолетами РФ сейчас наносит удары по украинской территории.
Братья Суркисы и Левочкин
Михаил Ткач зафиксировал, как 5 мая из Вены на Лазурный берег прибыл чартерный самолет. На его борту сразу два нардепа от запрещенной "ОПЗЖ" Сергей Левочкин и Григорий Суркис.
По информации журналиста, оба нардепа смогли получить официальное разрешение от власти на выезд из страны "ради депутатской деятельности".
Ткач утверждает, что в Вене Суркис-Старший и Левочкин виделись с бизнесменом Дмитрием Фирташем.
Вадим Столар
Нардепу от "ОПЗЖ" Вадиму Столару, по информации журналистов, также удалось покинуть Украину. Находился за границей до января 2023 года. Однако 12 января впервые после начала войны посетил заседание парламента.
Ткач показал фото имения, якобы арендуемого Столаром в поселении для самых богатых людей мира Кап-Ферра.
Вместо прифронтового Краматорска – на море
Как утверждает Ткач, депутат от избирательного округа 48 с центром в Краматорске Максим Ефимов был замечен в Ницце 17 марта этого года.
Вместе с ним чартором прибыл мэр Краматорска прифронтового Александр Гончаренко. Оба получили разрешение на рабочую командировку в Словакию, откуда взлетали во Францию.
Гончаренко ответил журналисту, что не был в Ницце. Когда мэру показали видео, где он стоял возле чартера в Ницце, он признал, что после командировки в Словакию действительно побывал во Франции. По данным ГПСУ, мэр Краматорска вернулся в Украину 20 марта.
Ефимов не отрицал, что посещал Ниццу, потому что там живет его дочь, которую он "иногда пытается навещать".
Кого еще "поймал" Ткач
Александр Кацуба
Также на Лазурном побережье заметили предпринимателя Александра Кацубу, который в 2012 году в возрасте 26 лет стал заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо своего старшего брата.
С фамилией семьи Кацуб связан один из самых больших коррупционных скандалов времен Януковича — покупка "вышек Бойко", напоминает "Украинская правда".
Через несколько дней Ткач наткнулся на автомобиль Кацубы возле элитного ресторана в Монако.
Кацуба сказал журналистам, что уезжал из Украины "для закупки машин для ВСУ" и "заехал к детям".
Юра "Енакиевский"
Соратник президента-беглеца Виктора Януковича Юрий Иванющенко, известный в бизнес-кругах как "Юра Енакиевский" не последовал примеру своего товарища и вместо РФ убежал на Лазурный берег. По информации Ткача, Иванющенко периодически курсирует между Москвой, Дубаем и Монако.
Борис Баум
Бывший заместитель Консультативно-экспертного совета украинского регулятора азартных игр Борис Баум был замечен на прогулке в Монако.
"Через несколько минут после снятия Баума на телефон мы пытаемся покинуть территорию Монако. Но дорогу перекрывает полицейский. Полицейские требовали выключить камеру, разблокировать телефоны, показать видео и покинуть территорию Монако", — рассказал Ткач.
Борис Баум получил украинское гражданство в 2020 году. В августе 2022 года издание "УНН" писало, что Баум сбежал из Украины за латвийским паспортом.
Баум обвиняют в манипулировании КРАИЛ и лоббировании интересов букмекерской конторы 1XBet, связываемой с Россией.
Наткнулся журналист и на экс-нардепа от "Батькивщины" Александра Табалова, экс-депутата Харьковского облсовета Владимира Скоробагача и других.
"Батальон Дубай"
Кроме Франции, богатые украинские граждане пережидают войну в ОАЭ. В январе этого года Михаил Ткач снял целый сюжет.
По информации собеседников "УП", в Дубай уже перебрались депутаты от ОПЗЖ Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, олигарх Валерий Хорошковский. Здесь отдыхала с семьей экс-премьер Юлия Тимошенко.
Читайте также:
- "Батальон Монако": как украинские депутаты, судьи и бизнесмены развлекаются на Лазурном побережье
- "Батальон Монако": кто из VIP-персон сбежал за границу, что там делает и на что сможет ДБР
- Беглецы из России оседают в Дубае, оживляя рынок недвижимости — CNBC