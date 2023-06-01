Батальон "Монако", ТРО Лазурного берега: что известно об элитных украинских беженцах во Франции и Монако

Все, что известно об элитных беженцах из Украины и где они пытаются переждать войну, разбирался в ТСН.ua.

В то время, когда украинские защитники истекают кровью, сдерживая российское нашествие, и, шаг за шагом отвоевывая наши земли, а гражданское население страдает от постоянных ракетных ударов и атак "шахедами", многие чиновники — политики и бизнесмены —сбежали из страны за границу.

Все, что известно об элитных беженцах из Украины и где они пытаются переждать войну, разбирался ТСН.ua.

Интернет-издание "Украинская правда" опубликовало ряд расследований об украинской "элите", сбежавшей от войны за границу. Судя по расследованию, наиболее богатых беженцев из Украины осели на Лазурном берегу – в элитных курортах Франции и Монако.

Второй президент Украины Кучма

Леонида Кучму журналисты заметили на Лазурном побережье во время прогулки. Его сопровождал охранник. Кучма занимался скандинавской ходьбой, а затем зашел в имение своего зятя — Виктора Пинчука.