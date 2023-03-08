"Батальон перевозчиков": как патрульные помогают эвакуироваться жителям "горячих точек"

В обязанностях Патрульной полиции нет эвакуации населения, однако с самого начала полномасштабного вторжения правоохранители максимально включились в этот процесс.

Из зоны активных боевых действий будут принудительно эвакуировать детей, чьи родители отказываются уезжать. Для таких случаев правительство утвердило отдельную процедуру — детей будут вывозить в сопровождении одного из родителей или же законного представителя. Отказаться эвакуировать ребенка взрослым нельзя. Пока что под критерий применения принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий подпадает только Бахмут. Там до сих пор остается более 4 тысяч человек и 38 из них — дети.

"Батальон перевозчиков" — так назвали люди патрульных в Луганской области. С начала полномасштабного вторжения к работе патрульных Луганщины добавилась еще и эвакуация населения с опасных территорий. Команды копов спасали людей из подвалов, под обстрелами, подвозили людям продукты. От гибели правоохранители спасли более 45 тысяч человек. Они работают и дальше.

О жизни и настроениях в оккупированных и прифронтовых городах и селах рассказал руководитель Патрульной полиции Луганщины Виктор Левченко в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

По его словам, в обязанностях Патрульной полиции нет и не было эвакуации населения. Но к обязанностям правоохранителей входит защита наших граждан и максимальная помощь им.

"Также для украинцев самая высокая ценность жизни. Поэтому с первых дней, когда города Луганщины начали просто уничтожать, люди погибали на улицах, руководитель Луганщины принял решение об эвакуации. Патрульная полиция максимально включилась в этот процесс с первых минут. Среди патрульных не было никаких вопросов. Все понимали зачем мы это делаем Рискуя собственной жизнью, патрульные ездили в самые горячие точки Луганщины для максимального спасения наших людей. Руководство также максимально поддержало эту инициативу, более того — начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков лично приезжал на Луганщину, в Северодонецк, который на тот момент уже был просто уничтожен. Он также помогал с эвакуацией", — рассказал Виктор Левченко.

Как эвакуироваться из горячей точки?

Напомним, 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук объяснила, как будет работать механизм принудительной эвакуации детей из Бахмута.

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