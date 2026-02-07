Батареи трескают и затапливают квартиры: что делать, если соседей нет дома и куда обращаться

Эксперты объяснили, что делать, если заливают соседи / © Freepik

В условиях войны, холода и отсутствия отопления коммуникации не выдерживают: массово рвутся трубы и батареи, а ремонтных бригад катастрофически не хватает. Ситуация знакома многим, но есть обстоятельства, которые еще больше усложняют ликвидацию — соседи, которых невозможно найти. Кто-то уехал, кто-то на фронте, а квартира закрыта.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Ткачук

Ночной потоп и закрытые двери

Екатерина Лысенко показывает последствия аварии, которая застала ее посреди ночи. Девушка собиралась спать, когда услышала, что капает вода, а через час начался настоящий потоп. Горячая вода лилась с потолка сначала в спальне, а потом добралась до коридора и ванной.

Екатерина Лысенко, жительница затопленной квартиры: «Оно все полилось по всем щелям, по стенам, по дыркам разным. Я целый час звонила в аварийные службы и на 15-51 — меня или выбивало, или просто не могла дозвониться».

Выяснилось, что эпицентр аварии — на втором этаже, но соседка уехала за границу и никому не оставила ключи. Попасть внутрь удалось только после приезда полиции.

Ирина Вовкула, жительница затопленной квартиры: «Сломали дверь, потому что надо было. Там дырка в батарее — и все. Оно текло с 9-го этажа три часа непрерывно. Этого могло бы не быть, если бы был доступ в квартиру. Люди добрые, отдавайте ключи кому-то, потому что это ненормально!»

Почему трескаются батареи?

Причина аварии в этом доме оказалась комплексной. За несколько дней до этого в соседний дом прилетел «Шахед», и ударной волной выбило окна, в том числе и в закрытой квартире. Поскольку доступа внутрь не было, коммунальщики не смогли забить окна фанерой. В результате батареи замерзли и с началом оттепели их разорвало.

Дефицит слесарей: один на 30 домов

В аварийных службах признают — нагрузка сейчас за пределами возможностей. Инженер Юрий Шадура работает в службе 23 года, но такой темп видит впервые. Последний выходной у него был еще на Новый год.

Петр Романюк, заместитель директора управляющей компании Шевченковского района: «Нагрузка на каждого работника выросла минимум в 10 раз. Сегодня в столице на каждые 30 домов приходится только один слесарь. Ночью на один район работает только три аварийные бригады».

Специалисты советуют создавать инициативные группы в домах. Также стоит знать, где в подвале находятся задвижки. Самостоятельное перекрытие стояка занимает две минуты и может спасти имущество целого подъезда.

Юридический казус: можно ли выбивать двери?

По закону, попасть в чужую квартиру без владельцев можно только в присутствии полиции, представителей управляющей компании (ЖЭКа) или ОСМД.

Анна Страшук, пресс-секретарь полиции Киева: «Жители не могут самостоятельно заходить в чужой дом. Это нарушение конституционных прав. Действия могут подпадать под статью 162 УК Украины — нарушение неприкосновенности жилья».

Даже если вы спасаете дом от потопа, как это сделала глава ЖСК Лейля Отрашевская, соседям, которые выбивали двери, приходится писать объяснительные записки в полицию.

Кто компенсирует убытки?

Адвокат Лаврентий Царук отмечает важность правильного оформления документов.

Лаврентий Царук, адвокат: «Алгоритм такой: сначала ЖЭК составляет акт о причинах аварии. Если они пишут неправду — привлекайте частного технического специалиста. Далее требуйте компенсацию добровольно или через суд».

Зона ответственности:

Коммунальная компания/ОСМД: отвечает за прорыв стояковых труб.

Владелец квартиры: отвечает за батареи и трубы, находящиеся в квартире после стояка.

