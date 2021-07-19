Батарейки, украшения и магниты: что чаще всего глотают дети и как правильно оказать первую помощь

Батарейки, украшения и магниты: что чаще всего глотают дети и как правильно оказать первую помощь

В ситуации, если возникло подозрение, что ребенок что-то проглотил, врач советует не пытаться достать инородное тело самостоятельно, так можно только навредить.

В основном разнообразные предметы глотают дети до 3-х лет, которые познают мир на ощупь. Эти вещи могут выглядеть как конфеты, быть привлекательными и яркими. Малышам хочется их пощупать и попробовать.

О том, что дети суют в рот и как их потом спасать от этого 19 июля в эфире ТСН.19: 30 рассказала врач-ендоскопист Дария Вороняк.

"Чаще всего это — копейки и батарейки. Но год на год не приходится. В этом году очень много магнитов. Также снимают с волос и глотают украшения, крестики с шеи", — рассказала она.

По словам врача, например, магниты из игрушек очень похожи на конфеты. Они маленькие и их очень легко проглотить. Самое опасное то, что родители не замечают, что глотают их дети.

"Они (магниты — Ред.) хотя и маленькие, но за счет того, что в их составе есть редкоземельный металл Н1 — способность притягиваться друг к другу в 20 раз больше, чем у обычных магнитов. Когда ребенок их глотает, они застревают на разных уровнях желудочно-кишечного тракта и симптомы проявляются не сразу ", — отмечает специалист.

По ее словам, ребенок может проглотить их сегодня, а симптомы возникнут через 3-5 дней.

"Если магниты находятся в пределах досягаемости эндоскопа, врачи могут с помощью инструментов разъединить и удалить их. В противном случае работают хирурги, которые уже через разрез будут искать посторонние предметы. Бывают случаи, что необходимо даже удалить участок кишки", — объясняет врач.

По словам Дарьи Вороняк, инородные тела, которые глотают дети, можно условно разделить на безопасные и опасные. Относительно безопасные инородные тела — это монеты, или элементы декора, которые не содержат острых краев и не способны повредить слизистую. Такие инородные тела могут выйти самостоятельно естественным путем.

Новости Украины: врач-эндоскопист рассказала, что чаще всего глотают дети и как их спасать

"Но иногда, при попадании в желудок, оно (инородное тело — Ред.) может вызвать боль в животе, рвоту. Ребенок беспокоен. Тогда это тело также нужно доставать", — отметила она.

В ситуации, если возникло подозрение, что ребенок что-то проглотил, врач советует не пытаться достать инородное тело самостоятельно, так можно только навредить. Если ребенок проглотил батарейку или магнит — как можно скорее необходимо доставить ребенка в больницу.

"Если это монета - здесь немножко проще. Не нужно паниковать. Необходимо привезти ребенка к врачу, проконтролировать, чтобы ребенку сделали снимок от нижней челюсти и до органов малого таза. По дороге в больницу ребенка не кормить и не поить. Потому что это откладывает время, когда врачи могут взять ребенка в наркоз и безопасно удалить инородное тело ", — резюмировала она.

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