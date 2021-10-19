"Батько наш Бандера": кто автор популярной песни, которая стала хитом в Тиk-Тоk

"Батько наш Бандера": кто автор популярной песни, которая стала хитом в Тиk-Тоk

Российские пропагандисты придумали очередной фейк о том, что дети спели песню о Бандере, чтобы затравить учительницу.

В Сети набирает популярности флешмоб с исполнения песни "Батько наш Бандера". Ее впервые спели священники с Франковской області, популярность композиции обеспечили подростки-"тиктокеры".

Об этом 19 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Этот тренд в социальной сети Тиk-Тоk появился еще в прошлом году, как шутка. Мол: "Приехали родственники из России и родители просят вести себя хорошо, то спой о Бандере. Просят общаться на русском языке — пой о Бандере".

Однако девушки, Аня, Лукьяна, Ирина и Анжелика, которые сняли видео, попавшее в телеграмм-каналы и на телевидение, рассказывают, что песню они записали после урока и то, что их якобы угнетала учительница — это ложь.

"Это видео вытащили российские каналы, придумали какую-то информацию об учительнице, которая вообще тут ни при чем, которая поддерживала нас", — говорят школьницы.

Новости Украины: стало известно, кто исполняет песню "Отец наш Бандера"

Однако из-за истерики российских пропагандистов эта песня стала еще более популярной в Сети. Олег Луцан — один из исполнителей версии, которая приобрела популярность. Впервые услышал пение в исполнении священника

"Мы не можем сказать, откуда отец Анатолий эту песню знает. На том видео есть только один отрывок, мы его в Интернете нашли, добавили другие куплеты и скомпоновали", — говорит служитель Свято-Троицкого кафедрального собора ПЦУ в Ивано-Франковске Олег Луцан.

Олег Луцан ради песни даже зарегистрировался в Тиk-Тоk, но ему не удалось загрузить оригинальное видео. В соцсети заявили, что служитель храма не является владельцем авторских прав.

Сейчас эту композицию используют, как шутку и троллинг, но на самом деле это — стилизация под грустную повстанческую песню. В ней говорится о том, что герои сначала получают тяжелые ранения в бою с русскими, а затем погибают и их матери пишут на могилах слова: "Слава Украине".

В Музее националиста на Прикарпатье говорят, что раньше эта песня в рассказах о Степане Бандере не звучала.

"Насколько она древняя, мы не можем сказать. Мы ее впервые услышали. О Бандере же начали петь в 30-х годах прошлого века", — говорит научный сотрудник Историко-мемориального музея Степана Бандеры Ольга Чолий.

Если в предыдущие годы празднования дня рождения Бандеры сопровождались факельним шествием и гимном Украины, то теперь даже танцевальная версия песни "Батько наш Бандера", которая записана у стелы освобожденного от оккупантов города Славянска. Там под нее танцуют одетые в униформу девушки.

Напомним, в Украине становится популярным выполнения повстанческой песни "Батько наш Бандера".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку