"Батько наш Бандера" в роковой аранжировке и массовые акции: как в Украине чествуют проводника ОУН

"Батько наш Бандера" в роковой аранжировке и массовые акции: как в Украине чествуют проводника ОУН

Исполнилось 113 лет со дня рождения Степана Бандеры.

Проводника ОУН Степана Бандеру 1 января чествуют по всей Украине. Именно в этот день 113 лет назад он родился.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Киеве по центральным улицам состоялось факельное шествие. Она началась от памятника Тарасу Шевченко, прошла к Крещатику, затем на Майдан Незалежности, и завершилась возле Офиса президента. Где потребовали присвоить звание Героя Украины последнему живому сотнику УПА, Мирославу Симчичу. Участие в факельном шествии приняло около тысячи человек. Все происходило под ритмы барабанных стуков и криков лозунгов.

В Киеве прошел факельный марш в честь Степана Бандеры | Новости Украины

Во Львове возле памятника проводнику ОУН под сине-желтыми и красно-черными флагами на вече собралось более полутысячи человек. Возложили цветы и провели общую молитву. А также вручили премии имени Бандеры – ею в области награждают за вклад в развитие государства.

Одесситы с файерами и факелами собрались в парке Шевченко – это традиционное место сбора 1 января. Шествие в этом году отменили из-за карантина. Полиции, охранявшей акцию, было больше, чем ее участников.

В Ивано-Франковске к официальному почитанию присоединились даже моржи. Перед праздничным погружением спели песню "Батько наш Бандера". Для этого на городское озеро даже пригласили артистов.

Степана Бандеру сегодня чествуют по всей Украине

День рождения был бы неполным без этого суперхита, посвященного проводнику нации. Его сегодня пели на всех акциях. "Батько наш Бандера" — песня года 2021-го. А с сегодняшнего дня — еще и в роковой аранжировке. Презентовала осовремененную версию этой композиции группа "Ромакс бэнд". Предыдущая версия стала вирусной. Ее исполняли прикарпатские священники во время посиделок за столом – и в соцсетях припев использовали прежде всего как инструмент игривого издевательства над российскими оккупантами. И хотя воспетые в песне события происходят около 80 лет назад, этот рок-клип проиллюстрировали кадрами современной борьбы за целостность, свободу и независимость. В частности – и нетерпимостью к остаткам коммунистического наследия.

Группа "Ромакс бэнд" презентовала осовремененную версию песни "Батько наш Бандера"

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