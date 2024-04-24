"Бавовна" и "Бавовнятко": как появились легендарные мемы о взрывах в России

"Бавовнятко" — новый персонаж украинской мифологии, родившийся из "бавовны". А она стала символом украинского сопротивления во время полномасштабной агрессии России.

Об истории возникновения уже культового мема, и как россияне, сами того не подозревая, стали его авторами - в сюжете корреспондентки ТСН Алины Лесной.

Почему россияне заменяют понятие – объяснение психологине

"Одно слово, но сразу несколько значений и еще больше мемов. И все из-за привычки россиян скрывать или искажать происходящее на самом деле. Крымский мост, к примеру, у них не разрушен, а лишь немножко поврежден. А взрыв не так чтобы сильный, а просто "бавовна", — отмечает Алина Лисова.

Психолог Марина Диденко объясняет, почему россияне заменяют слова: "Конечно они понимают как работают механизмы психики. Изменив слово, мы изменяем эмоциональную реакцию. И таким образом, когда мы произвели не взрыв, а "хлопок", мы имеем совершенно другую реакцию у людей, чем бы она не была на слово взрыв".

Марина Диденко

Как возник мем о "бавовне"

Называть взрывы "хлопками" — такое указание своим СМИ российское правительство дало еще в 2010 году. Но сам мем появился гораздо позже и благодаря онлайн-переводу.

"Хлопок" в России

25 апреля 2022 года в российском Брянске раздаются взрывы в воинской части и на нефтебазе. Российские телеграммы каналы по привычке называют их "хлопком". Когда же эту новость подхватывают украинские ресурсы, переводчик путает русские омографы — "хлопОк" и "хлОпок". И таким образом рождается уже легендарная фраза — “перед початком пожежі чулася потужна бавовна”.

Мемы о "бавовне" долго ждать не пришлось. И так стали называть любые взрывы на территории окупантов. Соответственно, популярным стало и само растение – им стали называть заведения и даже готовить десерты. А еще начали дарить вместо цветов, использовать как элемент декора или принты на одежде.

"Бавовна"

Как появилось "Бавовнятко"

Кроме мемов, из хлопка родился и целый персонаж — "Бавовнятко", автором которого является писатель и по совместительству военнослужащий ВСУ.

"Бавовнятко"

"Это именно Василий Мулик, он опубликовал у себя сообщение на фейсбуке. Там было такое зубастое создание, с глазами, зубами во все лицо и он подписал его очень забавно", — говорит основательница проекта "Всеобразование" Леся Литвиненко.

Леся Литвиненко подхватила идею о хлопчатнике, рисунок бойца усовершенствовала с помощью нейросети – и так появился персонаж похожий на кота, с пылающей головой.

"Бавовна"

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Напомним, у Зеленского подтвердили, что Украина получит ракеты ATACMS большой дальности.

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