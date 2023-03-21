"Бавовна" в Джанкое уничтожила "Калибры": как это повлияет на подготовку к новой ракетной атаке РФ

По мнению эксперта, следующая вражеская ракетная атака, которая происходит примерно раз в месяц, отсрочена как минимум на несколько недель.

В Джанкое на территории оккупированного Крыма были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. Это ракеты, которые россияне грузят на свои корабли, выводят их в море и оттуда обстреливают территорию Украины.

Какие последствия эти взрывы будут иметь для россиян, почему "бавовна" случилась именно в Джанкое, рассказал в эфире телемарафона военный эксперт Павел Нарожный.

"Россияне уже опубликовали обломки того беспилотника, который, как они считают, долетел. Они говорят нам о том, что украинцы начали использовать тактику "шахедов" — то есть дешевые беспилотники стоимостью до $10 тыс., который может теоретически нести до 50 кг взрывчатки. На нем установлен обычный двигатель внутреннего сгорания с характерным звуком "мопедов", который большинство украинцев слышали. Это нам позволяет уничтожать высокостоящее оружие", — отметил Нарожный.

По его словам, взорвавшийся "Калибр НК" – это десятки ракет, транспортировавшихся железной дорогой, каждая из них стоит $1-2 млн минимум. То есть беспилотником стоимостью $10 тыс. был нанесен удар стоимостью в несколько десятков миллионов долларов экономики России.

"С военной точки зрения для россиян очень сложный логистический процесс. То есть они по железной дороге везут ракеты. Южный мост они до сих пор не отремонтировали и железная дорога тянется через оккупированный Мелитополь, Мариуполь в сторону Севастополя. Другого объяснения тому, что делали эти ракеты в Джанкое, у меня нет. Поэтому мы нарушили логистические процессы", – говорит Нарожный.

Аналитик предполагает, что, возможно, следующая широкомасштабная вражеская ракетная атака, которая происходит примерно раз в месяц, отсрочена как минимум на несколько недель, пока ракеты будут произведены.

"А эти ракеты не из арсенала, а с конвейера. Пока они будут загружены на железную дорогу и пока доедут до порта Севастополя, где будут уже грузиться на корабли. А может, и следующий эшелон так же будет уничтожен беспилотниками", — подытожил он.