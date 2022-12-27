"Бавовна" в глубинке РФ: куда делась российская ПВО и как ответит Кремль

По словам эксперта, системы ПВО, которая была бы способна оградить россиян от ударов, не существует и это немаловажный демотивирующий фактор внутри самой РФ.

"Бавовна" на территории России, в том числе на важных военных объектах в глубинных регионах РФ, никак не влияет на увеличение количества ракетных ударов врага по территории Украины.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью ТСН.ua.

"Мы с вами это (ракетные удары РФ. – Ред.) наблюдаем с октября. Независимо, наносились ли удары по объектам военной инфраструктуры в глубинных регионах РФ, или нет – Россия стала на тактику ракетного террора", – заметил он.

Эксперт напомнил, что, согласно военной доктрине РФ, нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры, жилищной инфраструктуры является принуждением к капитуляции противоположной стороны. То есть эта тактика будет продолжаться, уверен Снегирев.

По его словам, нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры, в том числе аэродромах "Дягилево" (Рязань) и "Энгельс-2", аэродромам в Курске, Брянске – это возможность снижения уровня ракетной угрозы со стороны России.

"Не случайно президент Владимир Зеленский заявил, что на террор мы будем отвечать. То есть безнаказанно никто не будет держать под ракетным прицелом украинские города. Удар неизвестными беспилотниками был нанесен на день ПВО России. Неизвестные беспилотники поразили одновременно две цели: военную – непосредственное место хранения ракет и самолетов, и политическую – унижение РФ", – отмечает эксперт.

Теперь россиянам наглядно показали, что системы ПВО, способной защитить их от ударов, не существует. Этот тезис Снегирев называет основным демотивирующим фактором внутри самой РФ.

"Потому что аэродром "Энгельс" входит в так называемую ядерную триаду. Там базируются российские самолеты, которые способны нести ядерный боезаряд. Это сигнал россиянам о том, что если российское ПВО не может прикрыть такие стратегические объекты, то говорить о возможности прикрытия объектов. критической энергосистемы нет смысла. Такое понятие как блэкаут может быть следующим", – подытожил он.