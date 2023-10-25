"Бавовна" в Севастополе: местные говорят о выбитых стеклах, а оккупационные власти – о "штатных мероприятиях"

В Крыму последние несколько дней снова громко, местные жители жалуются на бездействие оккупационных властей.

Во временно оккупированном Крыму вечером 24 октября местные паблики начали бить тревогу – в Севастополе и окрестностях города люди слышали взрывы. И это после громкого заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме.

Что случилось в Крыму и как врут оккупанты – в эксклюзивном сюжете Артема Зябкина на ТСН.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: А Зеленский предупреждал! В Крыму прогремели громкие взрывы! Вылетают стекла, оккупанты в панике!

Балаклава, Фиолент – взрывы. Так около 22:00 во вторник, 24 октября, в севастопольских пабликах началась настоящая паника. Пользователи снова и снова сообщали, что слышат взрывы. Некоторые жаловались, что у них даже выбило стекла. Клич подхватили даже московские пропагандисты. О ракетной опасности на полуострове предупредили даже так называемые военкоры. А вот местный гауляйтер Михаил Развлекаев назвал это "штатными мероприятиями".

При этом воздушную тревогу в Севастополе не объявляли. Местные публиковали видео и жаловались — слышали два громких взрыва, но уведомления от власти не стоит и ждать.

Российские мониторинговые каналы также били тревогу – в Крым летят ракеты. Похоже, испугался и так называемый заместитель мэра севастополя Евгений Горлов.

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"Спокойно. Все нормально", – написал он в своем Telegram-канале.

Тем не менее, волну паники подхватили и российские федеральные СМИ. Как впоследствии заявил гауляйтер Севастополя Михаил Развлекаев – в городе "не произошло ничего".

"О "взрывах" и "ракетах" в Севастополе. По информации от военных, это были штатные мероприятия в акватории, в том числе с использованием реактивных бомбометов", — заявил он.

Однако впоследствии оккупантам пришлось признаться – был какой-то беспилотник. Но его якобы приземлил русский РЭБ. Российские же военкоры говорят – ракетная атака была. По их словам, целили по военным объектам в Севастополе, но не все так однозначно.

"Судя по отсутствию звуков вторичной детонации и других признаков прилетов, ракеты либо были сбиты, либо достигли цели", — такую версию выдвинули пропагандисты Кремля.

"Мистические" атаки на Севастополь уже не редкость. Так, 22 октября местные Telegram-каналы также сообщали о громких взрывах. Оккупационные власти же уверяли, что "все спокойно", но сирены таки включили.

Однако пальму первенства по откровенной лжи России гордо несет глава Минобороны РФ Сергей Шойгу – он заявил, что у России появилось новое оружие, которое за пять дней "сбило 24 украинских самолета".

Ни видео, ни фото подтверждений этому, конечно, нет, потому что это оружие настолько "аналоговнетно", что о нем можно рассказывать только басни.

В преддверии ночной "атаки" на Севастополь к крымчанам обратился и президент Украины Владимир Зеленский.

"Хочу сейчас отдельно сказать всем нашим людям в Крыму, в Севастополе, во всех оккупированных районах юга и востока нашего государства – в пока оккупированных районах. Дорогие украинцы! Все вы чувствуете, что российское присутствие на нашей земле не навсегда. Я – знаю это. Украина вернет свою территорию, своих людей. Мы никого оккупантам не оставим. И всеми средствами работаем ради того, чтобы эта война завершилась поражением оккупантов", — сказал в обращении глава государства.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк также сделал громкое заявление – война не может закончиться без освобождения Крыма.

Не сомневаются в возвращении Крыма уже и на Западе. Это доказал второй парламентский саммит Крымской платформы в Праге. На встречу для обсуждения будущего полуострова и всего Черноморского региона прибыло 70 парламентских делегаций со всего мира.

Напомним, Подоляк сделал заявление об освобождении Крыма военным путем.

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