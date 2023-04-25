Байден баллотируется, но цифры не в его пользу: какие шансы во второй раз на переизбрание старшего президента США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что идет на второй президентский срок. Выборы в США должны пройти в ноябре 2024 года. Его партнершей – кандидатом в вице-президентки останется Камала Гаррис, говорится в ТСН.

Ровно в 6 утра по местному времени на официальном твиттер-аккаунте президента Байдена появилось сообщение с трехминутным видеороликом, в котором Байден прямо говорит, что он будет баллотироваться на второй срок и завершается видео словами, которые можно перевести — давайте закончим или довыполним работу.

На видео Байден позиционируется как альтернатива экс-президенту Дональду Трампу, который уже объявил о намерении баллотироваться. Действующий президент постарается объединить электорат вокруг идеи свободы и фундаментальных прав человека, на которые посягают республиканцы. В видео есть кадры по захоронению поклонниками Трампа Капитолия, есть отсылка к запретам прав женщин на аборты и гендерную нетерпимость.

В эти минуты должно начаться выступление Байдена, в котором, по анонсу Белого дома, он подробно скажет о своей экономической политике. А в эту пятницу встретится с ключевыми донорами своей компании, которые во время прошедшей гонки делали взносы в его избирательный фонд. Но, как говорят обозреватели, рабочий график президента не изменится, он не поедет сразу в избирательный тур.

Что касается шансов Джо Байдена, то последние цифры опроса по заказу телекомпании NBC, сделанного еще до этого объявления, свидетельствуют, что только 26% американцев считают, что Байдену следует выдвигаться на второй срок. А 70% – что не надо. Но среди избирателей демократов цифры ниже – 51% сказал, что Байдену не следует выдвигаться. Ну и главной причиной, почему "нет" - его избиратели называют возраст. Байдену сейчас 80 и он уже самый старший президент США. На этом аргументе играет и его бывший, но не исключено, и будущий соперник Дональд Трамп, хотя сам он немногим младше — в июне Трампу исполнится 77.

Что касается вопроса Украины, то, безусловно, риторика Байдена гораздо более благосклонна к нам.

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